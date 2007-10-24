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۲ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۴۹

بیش از پنج هزار عضو شوراهای دانش آموزی لرستان انتخاب شدند

بیش از پنج هزار عضو شوراهای دانش آموزی لرستان انتخاب شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با پایان یافتن کار شمارش آرای انتخابات شوراهای دانش‌آموزی لرستان پنج هزار و 409 عضو این شورا انتخاب شدند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : دو هزار و 789 نفر از این دانش آموزان پسر و مابقی دختر هستند.

علی ماکنعلی تصریح کرد: در این دوره انتخابات از شوراهای دانش آموزی استان 129 هزار و 744 دانش آموز شرکت کردند.

وی اضافه کرد: این افراد از میان دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی، متوسطه و 75 درصد مدارس ابتدایی استان معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش لرستان، رشد و پویایی مدارس، مشارکت جدی در سرنوشت خود، مدرسه بهتر و دخالت درامور مربوط به مدارس را از اهداف دانش آموزان برای عضویت دراین شوراها برشمرد .

ماکنعلی یادآور شد: فعالیت اعضای این شوراها همزمان با هفته دانش آموز به طور رسمی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 574505

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