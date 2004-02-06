مدير عامل باشگاه پرسپوليس به ايران بازگشت

به گزارش خبرنگار "مهر" اكبر غمخوار مدير عامل باشگاه پرسپوليس تهران كه اوايل بهمن ماه سالجاري براي به جاي آوردن اعمال حج راهي عربستان شده بود ، بامداد روز پنجشنبه به ايران بازگشت.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس درحالي وارد ايران شد كه درغياب او تيمش مقابل استقلال به تساوي يك بر يك دست پيدا كرد. غمخوار كه پس از اين بازي رضايت خودرا از نتيجه بدست آمده اعلام كرده بود ، دراولين اقدام شنونده گزارش عملكرد اين باشگاه در روزهاي گذشته خواهد بود.

قراراست مديرعامل باشگاه پرسپوليس دوشنبه هفته آينده درجلسه اي با حضور اعضاي هيات مديره درمورد مسائل اخير باشگاه و همچنين وضعيت ابراهيم اسدي و اميرحسين اصلانيان بحث و تصميم گيري كند.