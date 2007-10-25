حجت الاسلام اختری در گفتگو با خبرنگار مهر: سیاست بدون اخلاق با شکست مواجه است

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، اخلاق را یکی از اساسی ترین ارکان زندگی اجتماعی انسان توصیف کرد که در آن سیاست مانند روح در بدن است و همانطور که اخلاق مهمترین رکن زندگی اجتماعی و فردی به حساب می آید یکی از ارکان اساسی سیاست نیز محسوب می شود، چرا که سیاست به معنای اداره امور و گرداندن چرخ جامعه است.

وی افزود: سیاست در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی یکی از ضرورتهای اولیه است و اخلاق نیز ضرورت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به شمار می رود. نظام اداره جامعه نیز یکی از همین نظامها است و سیاست صحیح و نظام صحیح را به گردش در می آورد لذا جدایی بین سیاست و اخلاق قابل تصور نیست .

حجت الاسلام اختری گفت: سیاست به دو گونه معنا می شود، یکی سیاست صحیح و یکی هم سیاست غلط. بر اساس برخی تعابیر اهل بیت(ع)، روشهای اداره ای که بر پایه ریا، دروغ و فریب نهاده شده باشد، سیاست صحیح نیست و شیطنت به حساب می آید، لذا سیاست صحیح و ناصحیح و انسانی و شیطانی را در مقابل هم قرار می دهیم.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه سیاست شیطانی مبتنی بر عناصر ضد اخلاقی است، اظهار داشت: ما پیشوایان الهی، پیامبران، امامان و صالحان را جزء سیاستگذاران جامعه می دانیم. در سیاست جامعه پیشوایان معصوم سیاستمدارانی خدایی هستند که اخلاق به عنوان مایه اصلی و تجسم بخش حقیقی حرکت آنها است و روش، منش و گفتار آنها برگرفته از دستورات خداوند متعال بوده و آن هم مبتنی بر احلام و روشهای اخلاقی است که در متن دین به عنوان اصل و پایه قرار داده شده است.

وی در ادامه یادآورشد: خداوند پیامبر را به عنوان صاحب خلق عظیم یاد می کند و در جای دیگر می فرماید اگر تو سخت، درشت و سنگدل و بی محبت و مهر بودی افراد تو پراکنده می شدند و گرد تو جمع نمی شدند. بنابراین خداوند تو را رئوف و مهربان قرار داد. خداوند پیامبر را به عنوان رحمت العالمین و به عنوان مهربان تر از هر مهربانیها قرار می دهد که سختی های مردم بر او سخت می آمد و از دشواری های مردم ناراحت و نگران می شد، برای نجات آنان اشک می ریخت و به آنان عشق و محبت می ورزید. این گوشه ای از اخلاق پیامبران است. صداقت، پاکی، درستی ، صبر و استقامت نیز از دیگر نمودارهای اخلاق انسانی است که همه در سیاست به عنوان اصول اولیه ای است که سیاست مدار باید از آن برخوردار باشد.

حجت الاسلام محمد حسن اختری تصریح کرد: امروز سیاست در اجرایی شدن چه در درون و چه برون مجموعه به اخلاق نیاز دارد. برای مثال سیاست نظام امت اسلامی با مردمی که این نظام حاکمیت آنها را برعهده دارند یا همسایگان این نظام، باید با پایبندی و التزام به مسائل اخلاقی رفتار کرده و اخلاق را سرلوحه برنامه های خود بدانند، چرا که بی اخلاقی سیاسی که پایبندی به اصول اخلاقی نداشته باشد زود یا دیر به شکست منتهی می شود. اینکه می بینیم زورمداران طاغوتیان و فرعونیان و در رأس آنها شیطان در ارتباط با مردم، در برخورد با زیر مجموعه های خود و جامعه دچار شکست می شوند به خاطر عدم توجه به مسائل اخلاقی است.

وی راستگو بودن و درست کار کردن، دلسوزی برای سیاستمداران و مدیران یک جامعه را عامل استواری آنها دانست که موجب برقراری ارتباطی ناگسستنی میان آنها با مردم می شود و سیاست صحیح را به وجود می آورد.

حجت الاسلام اختری همچنین گفت: در اثر رعایت اصول اخلاقی همسایگان و دیگر جوامع انسانی، همیاری ایجاد وزمینه رفع ظلم و ستم و بی عدالتی در جهان به وجود خواهد آمد، به عنوان مثال با رعایت اخلاق سیاست اعتماد مردم و کشورهای دیگر را می توانیم کسب کنیم. امروز بهترین شیوه برای خشکاندن کینه، ظلم و درگیری های جامعه بشری، ایجاد عدالت و روابط دوستانه و گسترش مهر و محبت میان جوامع بشری است.

وی تأکید کرد: سیاست بدون اخلاق امکان تحقق ندارد، سیاست صحیح باید به تمام اصول اخلاقی، روشها و منشهای اخلاق اجتماعی و فردی توجه کند تا سیاست صحیح شکل گیرد.سیاست حقیقی همگام و همراه با اخلاق تعریف می شود. اخلاق منهای سیاست امکان ندارد و سیاست منهای اخلاق تحقق نمی یابد.