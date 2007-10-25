تعلیق حفاری در باب المغاربه دستاورد واکنشهای جهانی؛اخبار هفتگی جهان اسلام

شیخ عکرمه صبری از همه مؤسسات، شوراها و سازمانهای بین المللی چون آیسیسکو و یونسکو خواست تا از مسجدالاقصی در مقابل تعرضات اسرائیل حمایت کنند.

سازمانهای یونسکو و آیسیسکو از مسجدالاقصی حمایت کنند



شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی فلسطین و خطیب مسجدالاقصی همچنین از شهروندان فلسطینی خواست تا برای ادای نماز و دعا به مسجدالاقصی بیایند و از این مسجد مقدس حمایت و دفاع کنند. با توجه به اینکه شیخ عکرمه صبری تصمیم رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر از سرگیری حفاری در باب المغاربه را بشدت محکوم کرده، از جنبشهای اسلامی در فلسطین خواست تا به طور گسترده از مسجدالاقصی حمایت کنند.

این در حالی است که غالب مجدلی وزیر فرهنگ اسرائیل گفت که اسرائیل از سرگیری فعالیتهای حفاری در باب المغاربه دیوار غربی مسجدالاقصی را در پی محکومیتهای جهان اسلام و سازمانهای بین المللی لغو کرده است؛ چرا که آغاز مجدد این حفاریها تلاش برای ایجاد صلح در فلسطین را از بین می برد، از این رو دولت باید از تبدیل درگیریهای سیاسی به درگیریهای دینی جلوگیری کند.

همچنین سخنگوی دولت فلسطین نسبت به پیامدهای ناگوار تصمیم حکومت اسرائیل درباره از سرگیری حفاری در باب المغاربه یکی از درهای غربی مسجدالاقصی هشدار داد و گفت: حفاری در باب المغاربه منجر به افزایش خشونت می شود و آرامش را در زمانی که همه تلاش می کنند تا صلح در منطقه برقرار شود، بر هم می زند.

بر اساس اعلام روزنامه هاآرتس شورای آثار باستانی اسرائیل قصد داشت تا حفاریها در باب المغاربه نزدیک دیوار غربی در مسجدالاقصی در قدس را طی دو هفته دیگر آغاز کند که هدف از این اقدام آمادگی برای ساخت پل جدید است که بین دیوار البراق و حرم شریف قرار دارد که پس از ژوئیه سال گذشته به علت اعتراضات کشورهای عربی و فلسطین متوقف شده و اسرائیل نیز با از سرگیری حفاری موافقت کرده بود .

تعرض به مسجدالاقصی دشمنی با مسلمانان و مسیحیان است

رئیس اسقفهای ارتدکس قدس هتک‌حرمت به مسجدالاقصی را تعرض به مقدسات دینی و قانون بین‌المللی خواند و گفت: تعرض به مسجدالاقصی دشمنی با همه مسلمانان و مسیحیان است.

مطران عطاء الله حنا رئیس اسقفهای ارتدکس قدس با محکوم کردن از سرگیری حفاریهای رژیم اشغالگر اسرائیل، با صدور بیانیه ای هتک حرمت به مسجدالاقصی را هتک حرمت مقدسات دینی و قانون بین المللی خواند.

عطاء الله حنا در ادامه اقدامات نژادپرستانه رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم کرد و گفت: این شیوه از زمان اشغال قدس تاکنون متوقف نشده است. اقدامات اسرائیل به منظور جدا کردن از نوار غربی زندگی همه شهروندان فلسطینی را در گروی رژیم اشغالگر اسرائیل قرار می‌دهد . رئیس اسقفهای ارتدکس از همه مردم جهان خواست تعرضات اسرائیل را متوقف و در شکستن حصار از ملت فلسطین تشریک مساعی کنند.

هشدار در مورد تلاش اسرائیل برای ساخت پل جدید نزدیک باب المغاربه

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی نسبت به طرح رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر از سرگیری ساخت پل جدید نزدیک باب المغاربه دیوار غربی مسجدالاقصی هشدار داد و گفت: این اقدام به این در تاریخی آسیب می‌رساند. همچنین وزارت داخلی اسرائیل اعلام کرد که کمیته برنامه‌ریزی و ساخت در قدس اشغالی به ساخت پلی به طول 95 متر و عرض 2 و نیم متر از چوب و فولاد و تعدادی ستون خبر داده است.

این در حالی است که رژیم اشغالگر اسرائیل چندی پیش اعلام کرد عملیات حفاری در باب المغاربه را آغاز می کند، اما این تصمیم پس از اعتراض وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف به حالت تعلیق در آمده است.

شیخ رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی فلسطین نیز که از مخالفان واقعی این طرح به شمار می رود، ساخت پل جدید را جزئی از اقدامات اسرائیل برای تخریب باب المغاربه می‌داند.

کتابت "قرآن الاقصی" دو سال دیگر به پایان می‌رسد

یک خطاط فلسطینی کتابت قرآن کریم به نام " قرآن الاقصی " را با خط دیوانی آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود کار بر روی این اثر تا ماه رمضان سال 1430 به پایان رسد.

ادیب طه خطاط فلسطینی که کتابت قرآن کریم با خط دیوانی را آغاز کرده است، می‌گوید: این کار دو سال تمام طول می‌کشد یعنی اول ماه رمضان سال 1430 ( 2009 ) به پایان می‌رسد و هر صفحه این قرآن شامل 17 سطر است که هر صفحه با پایان آیه به اتمام می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این قرآن 606 صفحه باشد و با نام " قرآن الاقصی " در اختیار مسلمانان قرار گیرد.

خط دیوانی به صورتی از خط تعلیق گفته می‌شود که در کشورهای عربی رواج زیادی دارد. ابداع کننده این خط حسام رومی بود و در ترکیه رواج زیادی داشت و در زمان امپراتور عثمانی سلیمان یکم به اوج خود رسید. نوشتن این خط مستلزم صرف وقت زیادی است.

12 شهر اتریش به احادیث نبوی مزین می‌شوند

در دومین مرحله از تبلیغات مکارم اخلاقی و ویژگیهای حضرت محمد (ص) با هدف ارتباط و انسجام مردم جامعه اتریش با یکدیگر، 12 شهر این کشور طی 10 روز به احادیث نبی اکرم (ص) مزین می‌شوند.

در مرحله دوم موج تبلیغات معرفی ویژگیهای اخلاقی نبی اکرم (ص) احادیث نبوی به زبان آلمانی ترجمه شده و خیابانهای 12 شهر اتریش با آن تزئین شده اند. این فعالیت از شنبه 28 مهر ماه آغاز شده که در برخی مناطق تا 8 آبان و برخی مناطق نیز 16 آبان ادامه خواهد داشت .

این احادیث در 426 تابلو نشان داده می شود. یکسری از این تابلوها الکترونیکی، برخی از آنها با نوری و بخشی نیز متحرک هستند که در اماکن خاص به ویژه در 10 ایستگاه مترو در پایتخت اتریش نصب شده اند. برخی از این تابلوها با تصویر همراه است که عرفان بالاذ هنرمند و نقاش ترکی می گوید: این تصاویر گرسنگی مادی را به همراه همبستگی معنوی با همسایه را نشان می دهد که در جوامع معاصر به آن توجهی نمی شود و این حدیث پیامبر را که " کسی که سیر باشد و همسایه اش گرسنه بخوابد از ما نیست" را نشان می دهد.

هزینه این تابلوها تاکنون 90 هزار یورو شده است که در نشست خبری سازمان اتحادیه مسلمانان شیخ محمد ترهان رئیس اتحادیه و مسئول هماهنگی این تابلوها گفت: هزینه این تابلوها از طریق مساجد اقلیت مسلمان ترک ساکن اتریش در ماه مبارک رمضان جمع آوری شده که برخی از رسانه های گروهی اسلامی، اتریشی و ترکی از نمازگزاران درخواست کرده اند برای این کار کمک کنند.

برخی از احادیث نبوی چون " بهترین مردم نفع رسان ترین آنها به مردم است" در مرحله اول به دو زبان انگلیسی و آلمانی ترجمه شد و در مرحله دوم رسانه ها در سطح بسیار وسیعی به این موضوع پرداختند به طوری که حدود 9 شبکه تلویزیونی و 22 روزنامه و همچنین 700 پایگاه اینترنتی این موضوع را مورد توجه و تأکید قرار دادند. این اقدام که از فعالیتهای بی سابقه در سطح اروپا به شمار می رود، در مرحله دوم در میان جو بحرانی که مسلمانان اروپا در آن زندگی می کنند، اجرا شده که علت آن ممانعت از تکرار نشر کاریکاتور اهانت آمیز به نبی اکرم (ص) است.

نخستین دانشکده علوم اسلامی بلژیک افتتاح شد

نخستین دانشکده علوم اسلامی بلژیک با هدف تربیت محقق و اندیشمند و 185 دانشجو در اولین سال درسی، افتتاح شد .

مصطفی خضر مدیر دانشکده علوم اسلامی با اشاره به اینکه حدود دو هفته از تأسیس این دانشکده می گذرد، اظهار داشت: مطالعه و تدریس در این دانشکده آغاز شده وهیچ مشکلی در آن وجود ندارد. اینک 185 دانشجو در اولین سال درسی در این دانشکده درس می خوانند و در انتظار رسیدن گروههای مختلف است تا در این آکادمی جدید آموزش ببینند.

با توجه به اینکه دانشکده علوم اسلامی اولین دانشکده در نوع خود محسوب می شود، مدیر آن گفت: هدف از تأسیس این دانشکده خدمت رسانی به اقلیت مسبلمان مقیم داخل بلژیک و کشورهای همسایه است. در این دانشکده تعدادی استاد و کارشناس از نژادهای مختلف اعم از بلژیکی، ترکی، مغربی و نژادهای دیگر فعالیت می کنند. این دانشگاه با شهریه دانشجویان اداره می شود و هدف آن افزایش محقق و پژوهشگر است. ساختمان این دانشکده دارای تعدادی کلاس درس، کتابخانه بزرگ، مسجد و همچنین ساختمان آموزش تدریس زبان عربی که سال 2002 تأسیس شده است.

مسئولان دانشکده با صدور بیانیه ای اعلام کردند: با توجه به افزایش مسلمانان در کشورهای اروپایی، نیاز آنها به آموزش نیز زیاد شده است، از این رو باید با احیای اندیشه های علمی در فعالیتهای این جامعه تشریک مساعی کنند. در سالهای اخیر نیاز به ساخت آموزشگاه عالی اسلامی در بلژیک با هدف افزایش محقق و اندیشمند بیش از پیش شده است تا بتوانند فرهنگ همزیستی، اشاعه اندیشه اسلامی را بر اساس تسامح و ارتباط با جامعه ای که مسلمانان در آن در اقلیت هستند، اشاعه دهند. از این رو ارتقاء سطح علمی، آموزشی و فکری منجر به تأسیس این دانشکده شده است.

اتحادیه اسلامی اوکراین؛ فعال در اشاعه فرهنگ گفتگو و تسامح

مسلمانان اوکراین با همکاری مراکز و شوراهای فرهنگی این کشور در اشاعه فرهنگ گفتگو و تسامح میان مسلمانان و غیرمسلمانان فعالیت می کنند، از این رو با تأسیس اتحادیه سازمان اجتماعی الرائد اوکراین به معرفی اسلام به غیرمسلمانان و برقراری ارتباط با مسلمانان کشورهای دیگر می‌پردازند.

اتحادیه سازمانهای اجتماعی الرائد اوکراین با همکاری سازمانها، مراکز و شوراهای اسلامی و فرهنگی به منظور خدمت رسانی به مسلمانان این کشور فعالیت می کند. اتحادیه سازمانهای اجتماعی الرائد اوکراین مؤسسه ای اجتماعی، فرهنگی، مشترک و مستقل است که در شهر کیف پایتخت اوکراین قرار دارد .

این مؤسسه 7 فوریه سال 1997 به منظور خدمت رسانی به اسلام و مسلمانان اوکراین به ثبت رسیده و 13 شورای فرهنگی و اجتماعی از سازمانهای مختلف اوکراین عضو این اتحادیه هستند که به منظور خدمت رسانی به مسلمانان از وسایل فرهنگی، اطلاع رسانی و آموزشی بهره‌مند می شوند. این اتحادیه در زمینه تأسیس مدارس اسلامی، آموزش امور دینی مسلمانان، حمایت از مراکز دینی اسلامی، حمایت از مساجد، اقامه شعائر دینی تشریک مساعی می کند . از دیگر فعالیتهای این مؤسسه فراهم آوردن امکانات تفریحی و فرهنگی برای فرزندان اقلیت مسلمان این کشور است .

برگزاری همایشهای فرهنگی، برنامه های تفریحی و ورزشی، احیای مناسبتهای اسلامی، برگزاری جشنهای دینی و جشنواره ها با هدف اشاعه فرهنگ اسلام میان مسلمانان این کشور و معرفی اسلام به غیرمسلمانان با وسایل شرعی و بر اساس قوانین کشور اوکراین از دیگر فعالیتهای این اتحادیه محسوب می شود.

ایجاد پل ارتباطی میان مسلمانان کشورهای اسلامی و اوکراین، ارائه کمکهای مادی و معنوی به نیازمندان مسلمان، برپایی مؤسسات آموزشی، فرهنگی و تبلیغی به منظور حفظ هویت مسلمانان نیز از دیگر فعالیتهای اتحادیه الرائد اوکراین به شمار می رود. این اتحادیه چند مرکز اسلامی بزرگ در شهرهای مختلف اوکراین از جمله مرکز فرهنگی اسلامی در کیف، اودسا، خارکیف، ودنتسک، وینیتسیا نیز تأسیس کرده است.

بزرگترین دانشگاه جهان در عربستان تأسیس می‌شود

سنگ بنای اولین دانشگاه تحقیقاتی عربستان و بزرگترین دانشگاه جهان که در تاریخ علمی عربستان بی‌سابقه بوده است، 29 مهرماه با حضور استادان و کارشناسانی از کشورهای مختلف جهان زده می‌شود.

ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان عصر یکشنبه سنگ بنای بزرگترین طرح علمی تاریخ عربستان را به عنوان اولین دانشگاه تحقیقاتی طی مراسم خاصی با حضور مسئولان، اندیشمندان و استادانی از دانشگاههای جهان در مقر دانشگاه در منطقه " ثول" در شمال استاده جده گذاشت و در بیانیه اولش برای تأسیس این دانشگاه که در 22 ژوئیه سال 2006 صادر کرده بود، آن را از طرحهای بسیار مثبت و سازنده در آینده خواند و بر آن دانشگاه تحقیقاتی علوم و تکنولوژی نام نهاد.



دانشگاه علوم و تکنولوژی که یکی از بزرگترین مراکز تحقیقات، مطالعات و پژوهشهای علمی خواهد بود و کادر آموزشی آن اندیشمندان و استادانی از همه جهان هستند. پیش بینی می شود که ساخت این دانشگاه در سپتامبر سال 2009 به پایان برسد و دانشگاههای مختلف جهان و مؤسسات علمی بین المللی طی قراردادهای علمی با این دانشگاه همکاری می کنند.

این دانشگاه شامل مراکز تحقیقات علمی تخصصی در زمینه نیازهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه صنایع آینده خواهد بود. هر بخش دانشگاه ظرفیت بیش از 2 هزار دانشجو و 600 محقق، مدرس و عضو هیئت علمی را دارد. این دانشگاه برای سال 2009 تعداد 250 دانشجوی خود را که در سطح علمی بسیار بالایی هستند، از هم‌اکنون به عنوان هسته های اصلی این دانشگاه انتخاب کرده است.

کتابخانه مکه مکرمه توسعه می یابد

اندیشمندان سعودی درصدند کتابخانه مکه مکرمه را به منظور اشاعه فرهنگ دینی و تاریخ مسلمانان توسعه دهند.

اندیشمندان و فرهیختگان اهل مکه موافقت کردند که مقر "کتابخانه مکه مکرمه"خانه ای باشد که حضرت محمد (ص) در آن متولد شده است. این خانه نزدیک شعب ابوطالب کنار زیرگذری است که از آن می توان به دیوار مسجدالحرام راه پیدا کرد. این مکان جایی است که هنوز کهنسالان مکه داستان تبدیل مکان تولد حضرت محمد (ص) به اماکن مختلف طی قرنهای متمادی برای نوه های خود تعریف می کنند.



زمان ولادت حضرت محمد (ص) در صبح زود روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول سال عام الفیل ( 571 میلادی) در خانه عمویش ابوطالب در دره شعب ابیطالب بود. این مکان با گذشت زمان دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شد. به طوری که با استناد به اسناد تاریخی مکان تولد حضرت محمد (ص) هنگام مهاجرت ایشان به مدینه به عقیل بن ابوطالب واگذار شد و این خانه نزد او و پسرش ماند تا اینکه محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف بخشی از آن را از پسر وی خریداری کرد.



در دوران دو خلیفه موسی و هارون الرشید این مکان خریداری شده به مسجدی برای نماز تبدیل شد و بخشهای دیگر خانه به کوچه ملحق شد. با گذشت زمان این مکان کتابخانه ای عمومی که متشکل از پنجره های چوبی قهوه ای رنگ است تبدیل شد. کتابخانه دارای بخشهایی چون کتابخانه و محلی برای نگهداری دستنوشته های تاریخی است که به دوران ملک عبدالعزیز در سال 1346 باز می گردد که پس از او افراد مختلف به توسعه آن اقدام کردند که از مهمترین عوامل تشویق تألیف و اشاعه کتاب در حجاز به شمار می رود. در سال 1370 ملک عبدالعزیز دستور ساخت کتابخانه ای عمومی در مکه در محل میلاد حضرت محمد (ص) را داد .

کتابخانه مکه مکرمه با نظارت وزارت حج و اوقاف توسعه می یابد که نقش مهمی در اشاعه علم و معرفت و اطلاع رسانی از گنجینه های کتابهای دست نوشته دارد و فهرست محتویات آن به منظور تسهیل دانشجویان از اطلاعات علمی و معرفتی در کامپیوتر ثبت می شود.

حج رایگان برای افراد بالای 60 سال چچنی

طی طرحی در چچن قرار است امسال 3 هزار نفر از مسلمانانی که سن آنها بالای 60 سال است، به طور رایگان به منظور انجام فریضه حج به مکه اعزام شوند . سلطان میرزایف مفتی چچن اعلام کرد: صندوق خیریه احمد قاراف هزینه ادای فریضه حج 3 هزار نفر از مسلمانان چچنی را که سن آنها بالای 60 سال است، به عهده می گیرد.

این مسئله تاکنون سابقه نداشته است که سازمانی هزینه حج افراد کهنسال را بر عهده گیرد. اما سال گذشته فقرا از این طرح بهره مند شدند. سال گذشته از میان 1200 مسلمان چچنی که قصد حج کردند، 150 نفر از نیازمندان به صورت رایگان به این سفر معنوی اعزام شدند.

نماز باران در عربستان اقامه ‌شد

مردم عربستان در پی تأخیر در نزول باران و با اقتدا به سنت نبوی، نماز باران را در سراسر این کشور اقامه کردند.

در بیانیه ای که به همین دلیل صادر شده، آمده است: همه باید با استغفار، توبه، عبادت، صدقه، صلوات و دعا از خداوند طلب بخشش کنند تا شاید خداوند باران را نازل کند.

این نماز که از سنتهای حسنه حضرت محمد (ص) به شمار می رود، زمانی اقامه می شود که در نزول باران تأخیر افتد . در این روز همه مسلمانان جمع می شوند و ضمن توبه و استغفار، صدقه می دهند و با احسان و نیکوکاری، فرستادن صلوات و خواندن دعا از خداوند متعال نزول باران را خواستار می شوند و بر این مسئله بسیار پافشاری می کنند. نماز باران آداب و رسوم خاصی دارد، از جمله اینکه مردم پابرهنه باشند، منبر را با خود به صحرا ببرند، پیران و کودکان و چهارپایان را نیز با خود ببرند و جای پاکی برای اقامه نماز انتخاب کنند.

همایش علمی "تحقیقات درباره حج" در عربستان برگزار می‌شود

هشتمین همایش سالانه " تحقیقات درباره حج" به منظور تسهیل زیارت خانه خدا و ارائه امکانات بهداشتی و سلامتی، 30 مهر تا 2 آبان ماه در مکه با هدف اهتمام به تحقیقات و مطالعات حج در رابطه با زائران و زیارت خانه خدا و هر آنچه که مرتبط با حج باشد، در عربستان برگزار شد.

در این همایش امنیت و سلامت حجاج و امکانات لازم برای ادای مناسک حج آنها، محیط مکه، عوامل بهداشتی، انسانی، عمرانی و مهندسی، تسهیل رفت و آمد، بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات، تحقیقات رسانه ای و اطلاع رسانی بررسی می شوند .همایش " تحقیقات درباره حج" از جمله همایشهای سالانه ای است که مسئولان به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا، بررسی راههای توسعه اماکن زیارتی مکه و بررسی شرایط لازم برای ادای ارکان حج برگزار می کنند.

کمیته دفاع از مقدسات اسلامی در سوئد تأسیس شد

مؤسسات، شوراها و مراکز اسلامی سوئد به منظور جلوگیری از اهانت به نبی اکرم (ص) و مبارزه با این پدیده، کمیته "دفاع از مقدسات اسلامی" را در این کشور تأسیس کردند.

شیخ حسان موسی رئیس انجمن ائمه مساجد سوئد و عضو شورای فتوای اروپا با اشاره به اینکه از وظایف این کمیته ارتباط با رهبران سیاسی، حزبی و رسانه های گروهی است، تصریح کرد: مسئله اهانت به رسول خدا (ص) در سوئد پس از اینکه یک کاریکاتوریست به انتشار عکسهایی توهین آمیز اقدام کرد، دیگر مشاهده نشده است . بعد از اینکه رئیس جمهور سوئد از مسجد بزرگ استکهلم و مسلمانان دیدار و نسبت به انتشار این کاریکاتور اظهار تأسف کرد، اقلیت مسلمان آرام شدند.

شیخ حسان موسی به نقش بزرگ دولتهای اسلامی و عربی در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: با تلاش آنها منشور جهانی صادر شده که اهانت کنندگان به مقدسات، پیامبران و کتابهای اسلامی جریمه می شوند. غرب می خواهد صدای اسلام را بشنود، اما خط قرمزهایی وجود دارد که هر غربی مجاز نیست به نام آزادی از آنها تجاوز و به مقدسات مسلمانان اهانت کند.

ارتباط مسلمانان و مسیحیان هلند با برنامه‌های آموزشی بهبود می‌یابد

به منظور بهبود و تعمیق روابط میان مسلمانان و مسیحیان و از بین بردن سوء‌تفاهم میان پیروان این دو دین آسمانی، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی متنوع و متعددی 30 مهر ماه در این کشور برگزار ‌شد.

کمیته آموزش هلند به منظور حمایت و تعمیق روابط مسلمانان و مسیحیان و از بین بردن خطاهای مختلف میان پیروان دو دین اسلام و مسیحیت برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برگزار کرد. این برنامه‌ها شامل سخنرانی درباره روابط اسلام و مسیحیت، ارتباط ادیان آسمانی و هدف از رسالت انبیاء الهی بود که طی آنها به سؤالات هلندیها و مسلمانان در زمینه های مختلف پاسخ داده شد.این برنامه با هدف تقریب افکار و دیدگاهها در مسائل زندگی، اجتماعی و ارزیابی نقش دین در جامعه هلند برگزار‌شد.

مساجد الجزایر برای مبارزه با بی سوادی فعالیت می‌کنند

در راستای اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مسلمانان کشور الجزایر، مساجد به عنوان پایگاههایی فعال در جذب افراد بی سواد اعلام همکاری کرده و در مبارزه با این پدیده فعالیت می‌کنند.

بوجمعه هیشور وزیر اطلاعات و ارتباطات الجزایر اظهار داشت: بی سوادی از جمله مواردی است که منجر به عقب نگهداشتن امتها می شود، از این رو مسلمانان که سردمداران علم و دانش بودند باید از این پدید نیز به دور باشند. از این رو به صورت جدی سعی در از بین بردن بی سوادی در سطح کشور الجزایر می کنیم. زودی شورای "اقرأ" و "الضیاء" توافقنامه ای به منظور از بین بردن بی سوادی و آموزش بزرگان امضا و فعالیت خود را در مساجد و مراکز و مؤسسات آموزشی به زودی آغاز می کنند. چرا که مساجد نیز به عنوان پایگاههای جدی در این زمینه اعلام آمادگی کرده و در این راستا تشریک مساعی می کنند.

وی با اشاره به اهمیت و نقش تکنولوژی، رسانه های گروهی و وسایل ارتباطی تصریح کرد: با توجه به نقش و اهمیت تکنولوژی در از بین بردن بی سوادی، مردم این کشور تلاش بسیاری می کنند تا هر چه زودتر این مسئله از این کشور ریشه کن شود، از این رو مراکز و سازمانها، نهادها و ارگانهای مختلف در این راستا فعالیت می کنند.

آموزش ائمه مساجد آمریکا در امارات

اداره فرهنگ اسلامی امارات اعلام کرد برای ساماندهی 15 امام مسجد آمریکا که به منظور آموزش فقه اسلامی، احکام دینی و نیازهای اقلیت مسلمان به این کشور سفر می کنند، آمادگی لازم را دارد.این گروه 15 نفره که اوایل آبان ماه به امارات وارد می شوند، مسائلی چون فقه اسلامی، احکام دینی، مبانی اسلام، نظام خانواده، فرهنگ و تمدن اسلام و میراث کشورهای اسلامی را فرا گرفته و آموزش می بینند.

این گروه از افرادی هستند که برای کنگره اسلامی آمریکا کاندید شده بودند .این برنامه در نوع خود اولین برنامه است که شورای ملی جوانان مسلمان آمریکا با همکاری اداره فرهنگ اسلامی به ساماندهی و آموزش مبلغان مسلمان آمریکایی اقدام می کنند.

ارتقاء گفتگوی فرهنگی ملتها در امارات بررسی می‌شود

سازمان آموزش، علوم و فرهنگ ملل متحد (یونسکو) کارگاه " حمایت از فعالیتهای ارتقاء گفتگوی فرهنگی میان ملتها" را از 30 مهر تا 2 آبان ماه در امارات برگزار می‌کند.

اداره فرهنگ و اطلاع رسانی امارات با همکاری سازمان آموزش، علوم و فرهنگ ملل متحد (یونسکو) کارگاه " حمایت از فعالیتهای ارتقاء گفتگوی فرهنگی میان ملتها" را با هدف اشاعه گفتگوی فرهنگی، فکری و جهانی در زمینه هایی چون هنر، تعددات فرهنگی و مجموعه روابط اسلامی، آفریقایی و آسیایی در شارجه برگزار می کند.

طی این کارگاه تعدد ادیان، راههای گفتگو میان آنها، مجموعه نیازهای اندیشه ای، نظامی و اقتصادی جهان بررسی می شوند. این طرح از جمله طرحهایی است که یونسکو از سال 2005 آغاز کرده و تا سال 2014 ادامه می دهد.

همایش "سرمایه‌گذاری جهانشمول اسلامی" در امارات برگزار می‌شود

همایش "سرمایه‌گذاری جهانشمول اسلامی" با هدف توسعه و ارتقای صنعت مالی در کشورهای اسلامی 28 آبان در امارات برگزار می‌شود.

در همایش "سرمایه‌گذاری جهانشمول اسلامی " مسائل مهمی چون: صنعت مالی اسلامی را از منظر کارشناسان و نمایندگان مؤسسات بین المللی، منطقه ای و محلی مانند بانک بین المللی، مرکز مالی جهانی دبی، مرکز مالی اسلامی بحرین، شورای کل بانکهای اسلامی و مؤسسات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این همایش در پایان نتایج تحقیقات مؤسسات مالی اسلامی، دستاوردهای مؤسسات مالی اسلامی، ایجاد شیوه های ابداعی جهت توسعه و رشد صنعت مالی اسلامی را ارئه می‌کند. مسائلی چون: مبارزه با تعرض در صنعت مالی اسلامی، بررسی معیارهای بین المللی سرمایه‌گذاری اسلامی، توسعه دستاوردهای مالی اسلامی، شرایط و ویژگیهای شرعی دستاوردهای مالی، تأثیر آنها بر صنعت مالی اسلامی و رشد آینده اقتصادی کشورهای اسلامی طی این همایش بررسی می‌شوند.

کارگاه "محیط زیست از منظر اسلام" در مصر برگزار می‌شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسیسکو) کارگاه " محیط زیست از منظر اسلام" را 30 مهر تا 4 آبان ماه در قاهره برگزار می‌کند. هدف از برگزاری کارگاه " آموزش و مفهوم محیط زیست از منظر اسلام" ارائه دیدگاه اسلام در مورد مسائل زیست محیطی، وظیفه مسلمانان در رابطه با آن و ارتقاء حمایتهای رسانه های گروهی از محیط زیست اعلام شده است.

آموزش جلوگیری از تعرض به محیط زیست از منظر اسلام، ارائه واقعیت محیط زیست از طریق رسانه های گروهی سمعی و بصری مختلف، تبیین قدرت و توان رسانه ها در مبارزه با تعرض به محیط و آموزش نگهداری از محیط زیست طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند. در این کارگاه کشورهایی چون مغرب، لبنان، لیبی، مصر، تونس، فلسطین، موریتانیا، اردن و سودان در آن شرکت می کنند .

همایش "اسلام و غرب" در مصر برگزار می شود

همایش "اسلام و غرب؛ روابط تاریخی و جدید" با هدف بررسی روابط تاریخی اسلام و غرب و ارائه پیشنهاد به منظور توسعه این روابط در زمینه های مختلف 2 آبان ماه در اسکندریه مصر برگزار می شود.

همایش " اسلام و غرب؛ روابط تاریخی متجدد" که از سوی انجمن دانشگاههای اسلامی با همکاری آموزشگاه گفتگوی شرق و غرب سوئد در اسکندریه تنظیم شده است، 2 آبان ماه برگزار می شود. طی این همایش برخی از موضوعات چون روابط تاریخی اسلام و غرب، راههای توسعه این روابط، پیشنهاد برای توسعه روابط اسلام و غرب در مسائل مختلف، تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنونی و راههای مبارزه با ارعاب مورد بررسی قرار می گیرند.

اسلام و جهانی شدن نیز طی این همایش مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای همکاری میان دستگاههای مختلف دولتی، ملی، محلی، بین المللی نیز به منظور تثبیت روابط شرق و غرب پیشنهاد داده می شود. در این همایش استادان و کارشناسان دانشگاههای مصر، انجمن دانشگاههای اسلامی و مرکز گفتگوی سوئد در اسکندریه مشارکت می کنند.

همایش " ارزش کار در اسلام و قوانین بین‌المللی" در مصر برگزار شد

همایش " ارزش کار در اسلام و قوانین بین المللی" یکشنبه 29 مهر ماه با هدف غنیمت شمردن وقت در کشورهای اسلامی و تأثیر آن در بیداری امتها، در مصر برگزار شد. محورهایی چون کار حقی از حقوق انسان در شریعت اسلام و در قوانین بین المللی، ضمانتهای کار در اسلام و در قوانین بین المللی و تأثیر و ارزش کار در بیداری امتها در این همایش مورد بررسی قرار گرفتند.

با توجه به اینکه اسلام دین زندگی است و انسان مسلمان را بر استفاده و بهره گیری از عمرش تشویق می کند؛ اما از خطرناکترین مشکلات امت اسلام در عصر معاصر اتلاف وقت است که این همایش با هدف بررسی این مشکل و راهکارهای رفع آن برگزار‌شد .

چگونگی حراست از تنوع فرهنگها در برونئی آموزش داده می‌شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) دوره آموزشی "حفظ تنوعات فرهنگی" را از جمعه 27 مهر تا 9 آبان ماه در برونئی برگزار می‌کند. این دوره آموزشی که مورد استفاده بیش از 30 نفر از کارکنان مؤسسات اطلاع‌رسانی و سازمانهای مختلف برونئی قرار می‌گیرد، با هدف معرفی مبانی اطلاع رسانی اسلامی، نقش تنوع فرهنگی در سیاستهای توسعه گرانه، تشویق تکنولوژی اطلاعات و ارتباط با پدیده های تنوع های فرهنگی برگزار می‌شود.

ارائه دستاوردهای هنری برای تنو‌هایت فرهنگی در برونئی از طریق رسانه های گروهی، تکنولوژی و اطلاعات و ارتباطات معاصر نیز از دیگر اهداف این دوره های آموزشی به شمار می‌روند. حسن فرطوسی کارشناس منطقه ای آیسیسکو در تهران به نمایندگی از این سازمان در این دوره آموزشی دو هفته ای حضور خواهد یافت.

اولین مجله ادبی اسلامی در روسیه منتشر می‌شود

اولین مجله ادبی اسلامی با عنوان "تسبیح" با ارائه موضوعاتی درباره نویسندگان معاصر مسلمان و غیرمسلمان روسیه و همچنین ویژگیهای ادبیات اسلامی در پایتخت روسیه مسکو منتشر می‌شود. اولین مجله ادبی اسلامی با عنوان " تسبیح" با در بر گیری موضوعاتی چون نویسندگان مسلمان شرق، اسلام و نشانه های ادبی اسلامی با تألیف گروهی از نویسندگان مسلمان و غیرمسلمان روسیه در موسکو منتشر می‌شود.

رینات بیکن مدیر مسئول این مجله و استاد آکادمی روابط بین الملل موسکو اظهار داشت: این مجله مجله‌ای ادبی - فلسفی است که مضامین آن به مجله "ستاره شرق" که در دوران سوسیالیستی منتشر می شد، نزدیک است. این مجله به مخاطبان مسائلی چون اندیشه های ادبی و اندیشه های شرقی مسلمانان را ارائه می‌کند.

کتاب " تولیدات غذایی حلال" در روسیه منتشر شد

گروهی از محققان آموزشگاه تحقیقات علمی صنعت گوشت روسیه به منظور حمایت از دستاوردهای غذایی حلال، کتاب " تولیدات غذایی حلال " را تألیف و منتشر کردند.

جعفر عزیز بایف رئیس مرکز دستاوردهای غذایی حلال وابسته به شورای مفتیان روسیه با اشاره به اینکه این کتاب مرجع و وسیله‌ای برای تبیین دستاوردها و تولیدات غذایی حلال است، اظهار داشت: این کتاب به ‌وسیله محققان و پژوهشگران آموزشگاه تحقیقات علمی صنعت گوشت حلال روسیه تألیف شده است. کتاب فوق به شکل تخصصی درباره ذبح اسلامی است. خرید این کتاب از محله‌های تجاری مسکو امکان‌پذیر است .