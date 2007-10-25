قهرمانان و افتخار آفرینان سیستان و بلوچستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این مراسم که شب گذشته در سالن امام علی(ع) تربیت بدنی زاهدان برگزار شد، مدیرکل تربیت بدنی استان سیستان بلوچستان ورزشکاران را نماد و افتخار استان دانست و افزود: مسئولان به ویژه مسئولان محلی استان وظیفه سنگینی در حمایت از این افتخار آفرینان دارند.

دادخدا شاهوزهی اظهار داشت: امید می رود با تعامل بیشتر ورزشکاران با اداره تربیت بدنی بتوانیم بیش از پیش در خدمت جامعه ورزش استان باشیم.

وی ضمن تشکر از قهرمانان استان از آنها خواست تا با سعی و تلاش خود در میادین و کسب مدال در میادین ملی و بین المللی الگوی جوانان قرار بگیرند و با ترویج اخلاق پهلوانی بین آنها به هدف اصلی ورزش دست یابند.

در این جشنواره از 216 نفر از بر ترین های ورزش استان با اهدا لوح قدردانی و به 10نفر از برترین های ورزش استان جوایزی اهدا شد.

در این مراسم جمع کثیری از افتخار آفرینان حال و گذشته ورزش سیستان و بلوچستان، استاندار، مسئولان محلی و قهرمان نامدار کشور حسین رضا زاده شرکت کردند.