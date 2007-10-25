اولویت کاری جمعیت هلال احمر کشور توسعه آموزش همگانی است

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: وظایف زیادی بر اساس اهداف هلال احمر بر عهده این جمعیت گذاشته شده است که این جمعیت بیشترین توجه خود را در سطح کشور بر موضوع افزایش آموزش همگانی معطوف کرده است.

خاتمی ادامه داد: این آموزش در دو سطح طراحی شده و به مرحله اجرا درخواهد آمد که در مرحله نخست آموزش مربیان و امدادگران عضو هلال احمر و دیگر موضوع نیز آموزش آحاد افراد جامعه را شامل می شود.

وی افزود: آموزش امداد گران و مربیان عضو هلال احمر در زمینه نحوه امداد رسانی و نجات مصدومان در مواقع بروز حوادث است در حالی که دیگر افراد جامعه در زمینه نحوه برخورد با اتفاق رخ داده، هنگام بروز حوادث آموزش خواهند دید.

خاتمی یادآور شد: مسله مهم دیگری که با توجه به موقعیت کشور ما و بروز حوادث غیرقابل پیش بینی از الویت های هلال احمر است بحث امداد و نجات و امداد رسانی هنگام بروز حوادث غیر مترقبه است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به این مهم خاطر نشان کرد: سعی ما در این زمینه بر این است که با پراکندگی در همه نقاط کشور و ایجاد پایگاه های امداد و نجات، امدادگران هنگام بروز حوادث به سرعت در محل حاضر شده و به کمک رسانی به مصدومان احتمالی بپردازند.

وی بیان داشت: خوشبختانه پرداختن به موضوع جوانان در هلال احمر نیز در سال های اخیر وارد مراحل خوبی شده و کارهای بسیار مثبتی نیز در این زمینه انجام شده است.

خاتمی همچنین با اشاره به آمار جوانان عضو جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: هم اکنون بیش از دو میلیون نفر از جوانان کشور در سازمان داوطلبان و جوانان هلال احمر عضویت داشته و از خدمات مختلف این جمعیت در زمینه های گوناگون استفاده می کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور بیشتر برنامه های ویژه برای جوانان کشور را بحث غنی سازی اوقات فراغت برشمرد و افزود: در این زمینه با انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ملی جوانان اقدامات خوبی انجام شده و با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی ساعات فراغت جوانان، ساماندهی شده است.

وی توانبخشی و حضور در بخش بهداشت و درمان کشور را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر کشور خواند و اعلام کرد: خوشبختانه جمعیت هلال احمر چه در گذشته و چه در حال حاضر همیشه در طرح های عمومی وزرات بهداشت نقش داشته و سعی کرده است در این زمینه کمک های عام المنفعه را در اختیار مردم کشور قرار دهد.

هم اکنون جمعیت هلال احمر در بیش از 19 کشور جهان مرکز درمانی دارد و خدمات بهداشتی و پزشکی را در اختیار بیماران بی بضاعت و کم درآمد قرار می دهد.