حجت‌الاسلام علی ذوعلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این کار به دنبال اجرای برخی تغیرات جزئی در کتاب‌های دوران متوسطه، همچنین انتقاد معلمان و ارزشیابی‌های انجام شده صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ در کتاب‌های ریاضی فعلی مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود، اما این اشکالات بدون نقشه اصلاح برطرف نمی‌شود و باید تیم متخصصی با توجه به سنجش‌ها و نیاز دانش‌آموزان کتاب‌های مختلف ریاضی را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه تغییرات در کلیه کتاب‌های ریاضی دوره متوسطه بر اساس نقشه اصلاح انجام می‌شود گفت: کارشناسان ما کار خود را آغاز کرد‌ه‌اند و نقشه اصلاح تا سال آینده تهیه می‌شود.

ذوعلم تصریح کرد: پس از نهایی شدن نقشه اصلاح، نقشه در شورای علمی گروه تصویب می‌شود و تیم اصلاح‌کننده و مولف تغییرات را در کتاب‌ها اعمال می‌کنند.

به گفته وی، کتاب اصلاح شده ریاضی 1 در سال 88 ـ 89 در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

ذوعلم در ادامه به برخی تغییرات در کتاب تاریخ معاصر در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و اظهارداشت: از آنجایی که رویکرد تاریخ تحلیلی است و ما باید بتوانیم نقاط عطف تاریخ معاصر را برای دانش‌آموزان تبیین کنیم و مقاطع اثرگذار و زندگی معاصر اجتماعی را به آنها نشان دهیم،‌ این کتاب با اعمال این رویکردها در اختیار مدارس قرار گفت.

وی با اشاره به مشخصه‌های کتاب‌های تاریخ معاصر در سال جاری،‌ اظهارداشت: در این کتاب‌ تعادل وجود دارد و مستند و منابع مطالب در پاورقی کتاب آورده شده تا دبیران هنگام تدریس مشکل پیدا کردن منبع را نداشته باشند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی دوره عمومی و نظری آموزش و پرورش، همچنین از طراحی پرسش و ارائه نکات مهم دروس در پایان هر درس به عنوان دیگر ویژگی کتاب‌های تاریخ معاصر سال تحصیلی جدید نام برد و افزود: در پایان این کتاب، منابعی آورده‌ شده که دانش‌آموز می‌تواند با مراجعه به این منابع و انجام کارهای تحقیقی و پژوهشی مشارکت فعال داشته باشند.