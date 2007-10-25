قاچاق چوب در جنگل های شمال به 100 هزار متر مکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید ابوطالب وهابی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز غرب مازندران در نوشهر افزود: قاچاق چوب در غرب مازندران به طرز نامحسوسی کاهش یافته است.

وی در ادامه از کاهش برداشت چوب از جنگل های شمال به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و بیان داشت: اکنون سالانه به طور میانگین 800 هزار متر مکعب چوب از جنگل های شمال برداشت می شود که این میزان در سال های 62 تا 65 سه میلیون متر مکعب بوده است.

وهابی با اشاره به بازپس گیری 46 هکتار از اراضی منافع ملی در شش ماهه نخست امسال در غرب مازندران، خاطر نشان کرد: بخش بزرگی از این اراضی در اجرای تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع باز پس گرفته شد.

وی در ادامه بهره برداری از جنگل را نوعی حفاظت فنی ذکر کرد و یادآور شد: با برداشت درختان پیر و فرتوت، خشک و معیوب امکان تجدید حیات جنگل میسر می شود.