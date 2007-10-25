ایران در تولید شناورهای نظامی خودکفا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرتیپ پاسدار علی فدوی شامگاه چهارشنبه در آبین اختتامیه نهمین همایش صنایع دریایی ایران در مجتمع تفریحی رفاهی شهید همت شهرستان نور افزود: ایران از نظر شناورهای نظامی خودکفاست و تمام این فناوری ها توسط متخصصان پرتوان ایرانی تولید می شود.

وی خاطر نشان کرد: در طول تاریخ ایران اسلامی از تهدیدهای دریایی برخوردار نبوده است.

سرتیپ فدوی ادامه داد: کشور ما تمام سلاح هایی که بر روی تمامی شناورهای جنگی اعم از سیستم های کنترل آتش و اژدرهاست را در داخل تولید می کند.

به گفته جانشین نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران یکی از کشورهای دارای درجه تکنولوژی است و جوانان ما قادر به ساخت شناورهای خودرویی در عین حال کوچک و تندرو هستند که توانایی پرتاپ موشک را نیز دارند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: به لحاظ زیر ساخت های ایجاد شده در سال های گذشته در صنایع دفاعی، شاهد جهش بزرگی طی سالهای آینده در صنایع دریایی خواهیم بود.