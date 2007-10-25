لاریجانی و سولانا از امکان ظهور پیشرفت های جدید در مذاکرات هسته ای خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر ، هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با حضور علی لاریجانی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز با "رومانو پرودی " نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد.

پس از این دیدار طرفین در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.

"رومانو پرودی" نخست وزیر ایتالیا در ابتدا، گفتگو را تنها وسیله برای پیدا کردن راه حل برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت عنوان کرد و گفت : ایتالیا این نوع گفتگوها را به‌عنوان تنها وسیله‌برای پیدا کردن راه حل برای مساله هسته‌ای ایران ، تشویق می‌کند.

بنا بر این گزارش نخست وزیر ایتالیا از ایران خواست تا تاریخ توافق باآژانس هسته‌ای را بااین امید که البرادعی مسئول این آژانس بتواند در ماه نوامبر درباره هسته‌ای ایران گزارشی مثبت ارائه کند ، به اجرا بگذارد.

وی سپس از لاریجانی و جلیلی خواست ، درخواست‌های شورای‌امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی را بپذیرند .

پرودی گفت: دیدار با نمایندگان ایرانی در رم برای صلح در منطقه بسیار مهم و مفید بود.

وی تاکید کرد : ایران می‌تواند به کاهش کشمکش‌های منطقه در کشورهایی مانند عراق ، لبنان و افغانستان کمک کند.

پرودی گفت : تهران باید تایید کند که قدرت منطقه است و نقش سازنده برای صلح و ثبات را انجام دهد.

در ادامه این نشست مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در اظهاراتی اعلام کرد : در قسمت آخر گفتگوهای امروز نظریات جدید و سازنده‌ای که ممکن است باعث پیشرفت‌های دیگری شوند ، مطرح شدند.

وی افزود : ناظران آژانس اتمی در تهران حضور دارند و در حال انجام وظیفه و مذاکراتشان هستند.

لاریجانی گفت : پرودی شناخت عمیقی از مسایل بین‌المللی و منطقه‌ای دارد و هر بار که با یکدیگر صحبت کردیم از نظریات او بهره بردیم.

وی سپس از ایتالیا برای میزبانی گفتگوهای هیئت ایرانی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکر کرد.

"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این کنفرانس خبری از نقش ایتالیا در میانجیگری در مساله هسته‌ای ایران قدردانی کرد.

ایرنا همچنین گزارش داد که وی ارتباط میان رم با خاورمیانه را مهم خواند و بطور مثبت یادآور تصمیم دولت ایران مبنی بر به پیش بردن این دیدارها شد.

سولانا گفت: در بحث با ایران در خصوص هسته‌ای، مرحله‌ای بسیار حاد باز شد که باید بطور کامل از آن استفاده کنیم.