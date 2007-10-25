وقوع جرایم شایسته جامعه اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم و جمعی از معاونان وی با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در جامعه وظایف سنگینی را بر عهده دارد که انجام این وظایف باعث سعادت و کمال جامعه اسلامی می‌شود .



وی گفت: باید از کسانی که به هر نحوی در راه تحقق امنیت در کشور فعالیت می‌کنند تقدیر کرد .



این مرجع تقلید اظهار کرد: وجود جرایم و منکرات حتی در حد بسیار کم هم شایسته جامعه اسلامی نیست .



وی ادامه داد: با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و همچنین حوزه علمیه در شهر قم این شهر باید به الگو و نمونه تبدیل شود .



استاد حوزه علمیه با اشاره به برخی بی‌نظمی‌ها در رانندگی اظهار کرد: نظم یکی از مهم‌ترین خصوصیات جامعه اسلامی است و سرپیچی از مقررات راهنمایی و رانندگی معصیت بوده و حرام است .



وی در ادامه با تاکید بر توجه بیشتر به رعایت حجاب، حضور فروشندگان زن در واحدهای صنفی را شایسته جامعه اسلامی ندانست .



در این دیدار سردار رحیم خورشیدوند فرمانده انتظامی استان قم گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اراذل و اوباش و .... ارائه کرد.