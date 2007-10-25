به گزارش خبرنگارمهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت صبح امروز در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک نیروهای شرکت کننده در رزمایش ایران مقتدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سیاست ایران در پیگیری روند مذاکرات سیاست واضحی است و در پی آن به دنبال این هستیم که همه مسائل موجود با گفتگو حل کنیم .

وی با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات جلیلی و لاریجانی با سولانا تصریح کرد: ما در مجموع روند و روال گفتگوی خود و آژانس را مثبت ارزیابی می کنیم.

الهام نیز در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر ، که پرسیده بود ، دلیل استعفاهای و جابجایی های گسترده در وزارت امور خارجه چیست ؟ گفت: برخی از این تغییرات و بخصوص استعفای متکی شایعات نادرستی بود که بعضا از طریق رسانه های خارجی و برای حاکم کردن جنگ روانی مطرح گشت.

سخنگوی دولت دلیل تغییر برخی معاونان وزارت امور خارجه را یک نوع ترمیم مدیریتی دلیل تغییری که در پست افرادی همچون سعید جلیلی و مصطفوی انجام شد، خواند.

وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید منظور رئیس جمهورکه اعلام کرد به زودی تغییر و تحول عظیمی در سیاست خارجه ایران شکل خواهد گرفت چه بوده؟ خاطرنشان کرد: تغییرات انجام شده و رئیس جمهور دراین باره به زودی توضیحات کامل را خواهند داد.