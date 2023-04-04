به گزارش خبرنگار مهر، محمد پر حلم پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن هفته هنر انقلاب اسلامی اظهار کرد: هنر متعهد و ارزشمند باید با نگاهی ظریف آسیبهای جامعه را به تصویر بکشد.
معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری گیلان با اشاره به برگزاری ۷ ویژه برنامه در هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: شهرستانهای گیلان میزبان برگزاری و بزرگداشت این هفته هستند.
وی با اشاره به برگزاری شب شعر رمضان در هفته هنر انقلاب اسلامی بیان کرد: تشریح هنر انقلاب اسلامی با حضور فعالان فرهنگی در پیش از خطبههای نماز جمعه در ۲۰ شهر گیلان نیز در دستور کار است.
پر حلم افزود: قرار است به مناسبت ایام پیش رو، ۹ کتاب با موضوعات مختلف فرهنگی و هنری گیلان نیز منتشر شود.
وی با بیان اینکه نمایشهای مختلف و مستندات هنری نیز در این ایام رونمایی میشود ادامه داد: رویکرد حوزه هنری درک خواسته مردم و اتخاذ رویکرد مسئله محوری است.
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