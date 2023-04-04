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۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

ویژه‌برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در گیلان تشریح شد

ویژه‌برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در گیلان تشریح شد

رشت- معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری گیلان با اشاره به برگزاری ۷ ویژه برنامه در هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: ۹ عنوان کتاب نیز در این هفته رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پر حلم پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن هفته هنر انقلاب اسلامی اظهار کرد: هنر متعهد و ارزشمند باید با نگاهی ظریف آسیب‌های جامعه را به تصویر بکشد.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری گیلان با اشاره به برگزاری ۷ ویژه برنامه در هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: شهرستان‌های گیلان میزبان برگزاری و بزرگداشت این هفته هستند.

وی با اشاره به برگزاری شب شعر رمضان در هفته هنر انقلاب اسلامی بیان کرد: تشریح هنر انقلاب اسلامی با حضور فعالان فرهنگی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ۲۰ شهر گیلان نیز در دستور کار است.

پر حلم افزود: قرار است به مناسبت ایام پیش رو، ۹ کتاب با موضوعات مختلف فرهنگی و هنری گیلان نیز منتشر شود.

وی با بیان اینکه نمایش‌های مختلف و مستندات هنری نیز در این ایام رونمایی می‌شود ادامه داد: رویکرد حوزه هنری درک خواسته مردم و اتخاذ رویکرد مسئله محوری است.

کد مطلب 5746375

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