به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در جلسه اختتامیه هم اندیشی علما و فرهیختگان شیعه و سنی حضور یافت و پیرامون نقاط اشتراک حوزه فرهنگ و سیاست و آثار و باوردهای جریان بیداری اسلامی و مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آسیب های عمده جامعه جهانی اظهار داشت: خلاء ناشی از فقدان باورهای دینی بر اندیشه و افکار برخی در جامعه جهانی، صدمات فراوانی بر حوزه های فرهنگ و سیاست وارد ساخته است.

متکی از جمله آسیب های وارده بر جامعه جهانی را نگرش یکجانبه ناشی از قدرتهای سلطه گر دانست که سعی دارند با القای هژمونی خود از طریق تمامی جزئیات نظامهای وارداتی خویش، فرهنگ اسلامی و اصیل و بومی جوامع را متاثر سازد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آثار بیداری اسلامی ناشی از افکار واندیشه های متعالی انقلاب اسلامی اظهار داشت: آثار بیداری اسلامی، موجبات تحول خواهی و تبلور فرهنگ جدید مبتنی بر وجدان دینی و احترام به ارزشهای اسلامی در تمامی شقوق حیات سیاسی و اجتماعی آشکار گردیده و مایه مباهات و عزت همگان را فراهم نموده است.

متکی با تشریح مفاهیم و باورهای اسلامی و آزادی خواهی که امام خمینی (ره) به جوامع مختلف آموخت گفت: امام خمینی ارزشهای گرانقدری به امت اسلامی و آزاده ارزانی کرد. ما در جمهوری اسلامی ایران در پرتو ارزشهای والای امام خمینی(ره) و با خودباوری گامهای علمی بلندی را برداشته ایم وحیرت جهانیان را برانگیخته ایم. این همه نتیجه آثار بیداری اسلامی است که همواره پیامدهای آن، رخدادهای باشکوهی را در بسیاری از نقاط جهان به همراه داشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین ترفندهای فتنه انگیز برای اختلاف افکنی بین مذاهب اسلامی افزود: خدا را شاکریم که آثار بیداری اسلامی، توطئه اختلاف اندازی بین شیعه و سنی را با هوشیاری علمای مسلمان و در پرتو شعار وحدت ملی و انسجام اسلامی در بین ملل و کشورهای مسلمان خنثی ساخته است.

متکی با تاکید بر حقوق جمهوری اسلامی در پرونده صلح آمیز هسته ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از باوفاترین و ملتزم ترین اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب قواعد حقوق و تعهدات برآمده از آژانس و مقررات NPT همواره بر ضرورت اجرای متوازن تعهدات و حقوق خویش تاکید ورزیده و بدون تحقق رسمیت یافتن حقوق جمهوری اسلامی ایران، روند مذاکرات چشم انداز مبهمی خواهد داشت.