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۳ آبان ۱۳۸۶، ۹:۵۶

همایش تئاتر کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: همایش تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد صبح امروز با حضور هنرمندان تئاتر این استان در یاسوج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج در این همایش پنج نمایش از انجمن های نمایش یاسوج، گچساران و دهدشت، به نام های "سه روایت از مردن" به کارگردانی رضا گشتاسب، "به آهستگی" به کارگردانی محمد خالقی، " محو و فوکوس" به کارگردانی اورنگ نارکی، " مای وردکاپ "به کارگردانی سید جواد موسوی و "تاگوشی" به کارگردانی مسعود کشاورز بر روی صحنه می روند.

این نمایش ها توسط حسین فضل اللهی، میلاد اکبر نژاد و علیرضا غفاری داوری می شوند و نمایش های منتخب به جشنواره تئاتر منطقه ای کشور راه پیدا می کنند.

این همایش به مدت سه روز در تالار فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

کد مطلب 574640

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