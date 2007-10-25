همایش تئاتر کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج در این همایش پنج نمایش از انجمن های نمایش یاسوج، گچساران و دهدشت، به نام های "سه روایت از مردن" به کارگردانی رضا گشتاسب، "به آهستگی" به کارگردانی محمد خالقی، " محو و فوکوس" به کارگردانی اورنگ نارکی، " مای وردکاپ "به کارگردانی سید جواد موسوی و "تاگوشی" به کارگردانی مسعود کشاورز بر روی صحنه می روند.

این نمایش ها توسط حسین فضل اللهی، میلاد اکبر نژاد و علیرضا غفاری داوری می شوند و نمایش های منتخب به جشنواره تئاتر منطقه ای کشور راه پیدا می کنند.

این همایش به مدت سه روز در تالار فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.