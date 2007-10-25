به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت صبح امروز در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای شرکت کننده در رزمایش ایران مقتدر اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار به سمت تحقق چشم انداز پیش بینی شده از سوی رهبر معظم انقلاب پیش می رود و دشمنان را نسبت به هر دوره ای منفعل تر و خوار تر می سازد.



وی افزود: امروز ملت ما از هر زمان سربلند تر است و مستعضفین جهان نیز با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران از زیر یوغ مستکبران و زورگویان جهان خود را رهانیده و احساس همبستگی و غرور می نمایند.

الهام با بیان اینکه چشم امید عدالت خواهان و مظلومان به ایران اسلامی دوخته شده است، تصریح کرد: الگو و تفکر بسیجی امروز الگوی مظلومان جهان برای سازندگی و عدالت شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: مستضعفان و مظلومان جهان با اقتباس از تفکر بسیجی سعی در سازندگی و پویایی ملت و کشور خود دارد واین امر را در گرو تفکر مردمی می دانند.

وی اظهار داشت: امروز تهدیدات دشمن زیاد شده ولی ناکارآمدی آن همواره برای ما اثبات گشته است.

الهام با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از هر نظر در عالم تاثیر گذار است ، تصریح کرد: قدرت ایمان و شهادت طلبی مهمترین عامل بازدارندگی عظیمی است که کشور و جامعه ما آن را رقم زده و دشمنان نیز از آن می ترسندند.

سخنگوی دولت افزود: در راه رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی و در راه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران امروز به توفیقاتی دست یافته و در راه آن حرکت می کند.

وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه آمادگی جمهوری اسلامی ایران و پیوند بین ملت و حکومت در بهترین شرایط قرار دارد، خاطر نشان کرد: از نظر نظامی با توجه به علم، ایمان و نهضت نرم افزاری مورد تاکید رهبری معظم انقلاب ایران در همه زمینه ها به توفیقات زیادی دست یافته ایم .

الهام با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وعده رئیس جمهور به زودی دستاورد بزرگ هوا و فضا را شاهد خواهد بود، گفت: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران درهمه زمینه ها موجب شده تا ایران کشوری مقتدر در ایجاد صلح ،ثبات ، امنیت جهانی و دفاع از کرامت های انسانی باشد.

وی جمهوری اسلامی ایران را پیام آور صلح و امنیت در جهان دانست و خاطرنشان کرد: ایران قوی و قدرتمند می تواند احیا گر کرامت های انسانی ،موجب بروز استعدادهای فردی و مبارزه گر با ظلم و استکبار جهانی باشد اما ایران ضعیف هیچ گاه نخواهد توانست چنین دستاوردهایی را برای جهانیان به همراه بیاورد.

الهام گفت: امروز انسجام وحدت ملی باعث به دست آوردن قدرت هسته ای از سوی جهموری اسلامی ایران شده که مطمئنا تنها در راه رشد ، سازندگی و ایجاد صلح و دوستی در جهان به کار گرفته خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ایران نه تنها یک قدرت منطقه ای است بلکه قدرتی جهانی است لذا محاسبات جهان بدون حضور ایران به سرانجام نخواهد رسید و هر طرحی در منطقه بدون جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در همه معادلات جهانی یک نقطه از محاسبات محسوب می گردد به اجلاس سران خزر و مدیریت ایران در هماهنگی کشورهای منطقه اشاره کرد و آن را نقطه ای حساس و دستاوردی عظیم برای جمهوری اسلامی ایران بر شمرد.

الهام با اشاره به ثبات و امنیتی که از طریق توافقات حاصل شده در اجلاس سران خزر برای مرزهای شمالی کشور ایجاد شده است ، گفت: در پیمانی که کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر بسته اند دفاع از مرزهای شمالی کشور حاصل خواهد شد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش وفاق و همدلی کشورهای اسلامی را یادآور شد و گفت: کشورهای غیر متعهد نیز در مقابل هر گونه زورگویی و اعمال استکباری زورگویان جهان خواهند ایستاد.

الهام ضمن بی نتیجه خواندن اقدامات آمریکا برای لطمه وارد آوردن به نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آمریکا نقشه های زیادی برای تخریب جمهوری اسلامی ایران در این سفر پیش بینی کرده بود که خوشبختانه همه آنها بی نتیجه ما و نه تنها جمهوری اسلامی ایران تخریب نشد بلکه آنها در انزوا قرار گرفتند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اقداماتی که آمریکایی ها بنا به گفته خودشان از ماهها قبل به خصوص در رسانه های خود برای تخریب احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده بودند به اعتراف آنها نتیجه معکوس داد و رئیس جمهور توانست در عمق دشمن پیام بسیج را به گوش جهانیان برسانند.

وی تصریح کرد: سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آمریکا حاصل تفکر بسیجی در دل و جان همه مردم ما طنین انداز شده و در تمامی زمینه ها موجب شکوه و عزت جمهوری اسلامی شده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: هر بسیجی درهر جایی باید به دنبال تحقق چشم انداز باشد ، چرا که مسیر چشم انداز رقم خورده و نظام اداری باید با اقدامات خود به سوی آن حرکت کند.

سخنگوی دولت خطاب به بسیجیان وزارتخانه و ادارات گفت: در ادارات باید تفکر بسیجی را در خدمت گزاری به مردم حاکم کرد چرا که این حرکت در گرو حاکم شدن تفکر بسیجی است.

وی مهمترین سرمایه اجتماعی و درونی نظام جمهوری اسلامی ایران را مردم سالاری دینی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این دستاورد مطمئنا به صورت یک قدرت و مانور سیاسی در انتخابات رقم خواهد خورد و مردم نشان می دهند که به فرهنگ خدمت به جای وابستگی به قدرت بر مردم علاقه دارند.

الهام به مقابله مردم با جنگ نرم افزاری دشمن در انتخابات تاکید کرد و افزود: میدان انتخابات باید برای ما مهمترین نقطه جنگ با دشمن باشد ومردم در این بین با حضور در پای صندوقهای رای اقتدار همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را به دشمن نشان خواهند داد.

سخنگوی دولت هوشیاری همه جانبه در برابر دشمنان نظام اسلامی را تکلیف دینی دانست که نباید از آن غافل شد و در پایان گفت: دشمن با آمادگی و توانمندی که دارد در مقابل تفکر بسیجی و انسجام ایرانیان هیچ اقدام و غلطی نخواهد کرد.