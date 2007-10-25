آیا ناشران می توانند به اندازه کافی برای نمایشگاهی چون "یاد یار مهربان" کتاب تولید کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست خبری، احمد نوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در سخنانی گفت: مجموعه شهرداری از جمله سازمان فرهنگی هنری آن، نمایشگاه یاد یار مهربان را با هدف بالا بردن میزان دسترسی دانش آموزان به کتاب و افزایش سرانه کتاب در دستور کار خود قرار داده است و آن را با همکاری نهادهای دیگری مانند وزارت ارشاد در زمان مقرر برگزار می کند.

وی با اشاره به ویژگی های نمایشگاه امسال، افزود: ما در نمایشگاه امسال برای اولین بار علاوه بر مدارس تهران، به مدارس استان تهران نیز کتاب اهدا می کنیم. کار گزینش کتاب ها هم به صورت مشترک و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش انجام شده است که با همکاری 450 ناشر، خوشبختانه استقبال خوبی نیز از سوی آنها صورت گرفته است.

نوریان با اعلام آمادگی مجموعه شهرداری تهران برای دریافت هرگونه طرحی در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، گفت: در همین راستا قرار است تعدادی از کتاب های اهدایی به مدارس رونمایی شود. نظرسنجی هایی را نیز در محل نمایشگاه یاد یار مهربان برگزار می کنیم.

امیرمسعود شهرام نیا رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان نیز گفت: اعتباری که برای برگزاری این نمایشگاه درنظر گرفته شده، 2 میلیارد و 400 میلیون تومان است که 2 برابر دوره قبل است. نیمی از این اعتبار را سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نیم دیگر را وزارت ارشاد تامین کرده است.

وی اضافه کرد: در نمایشگاه امسال به بیش از 6400 مدرسه موجود در شهر تهران اعم از دولتی و غیرانتفاعی و در تمامی مقاطع تحصیلی، کتاب اهدا می شود و علاوه بر اینها 100 حوزه و مدرسه دینی نیز از کتاب های اهدایی برخوردار می شوند. همچنین به هرکدام از کتابخانه های عمومی شهر تهران (اعم از کتابخانه های وابسته به سازمان فرهنگی هنری و کتابخانه های وابسته به نهاد) به میزان یک میلیون تومان کتاب اهدا می شود.

رئیس موسسه نشر شهر همچنین از اعلام آمادگی انجمن خیرین مدرسه ساز برای شرکت در نمایشگاه و تجهیز کتابخانه های شهر تهران خبر داد و گفت: این انجمن رقمی در حدود 600 میلیون تومان برای مشارکت پیش بینی کرده است که البته هنوز نشده است.

شهرام نیا همچنین با اشاره به حضور شرکت ها و موسسات تولید کننده کتاب های الکترونیک در نمایشگاه یاد یار مهربان، اضافه کرد: خوشبختانه وزارت ارشاد آئین نامه خرید کتاب را تغییر داده است و از این پس امکان خرید این گونه کتاب ها فراهم شده است که در نمایشگاه امسال نیز این اتفاق خواهد افتاد.

وی از موافقت رئیس جمهور با گسترش نمایشگاه یاد یار مهربان در سطح شهرستان های کشور خبر داد و گفت: آخرین خبرها حاکی از اختصاص 20 میلیارد تومان از طرف دولت به وزارت ارشاد و برای توسعه این نمایشگاه در کشور است. ما نیز امکانات نرم افزاری را در اختیار چنین طرحی قرار خواهیم داد و تا پیش از پایان امسال شاهد برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در شهرهای دیگر کشور نیز خواهیم بود.

رئیس ستاد برگزاری پنجمین دوره نمایشگاه یاد یار مهربان، تعداد ناشران حاضر در این نمایشگاه را 422 ناشر و کتاب های وصولی را 16 هزار جلد برشمرد و گفت: از این میان 14 هزار جلد مورد تائید قرار گرفته است که می توان گفت حدود 15 تا 20 درصد کتاب ها آموزشی است. کتاب های حذف شده نیز عمدتاً شامل کتب حل المسائل، کتب بسیار تخصصی، کتاب های لوکس و نفیس و غیرکتابخانه ای و کتاب های تک کاربره (مانند کتاب هایی که بر روی آنها می توان نقاشی کرد و از این لحاظ تنها یک نفر می تواند از آنها استفاده کند) هستند و تعداد کتاب های که به دلایل اعتقادی و مسائلی از این دست حذف شده اند، بسیار نادر است.

در ادامه، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد که با تاخیری یک ساعته در نشست حضور یافت، در سخنانی با اشاره به همکاری ارشاد با شهرداری تهران در برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان، گفت: ما هیچ گونه اختلاف نظر بنیادینی با همکاران فرهنگی مان در شهرداری نداریم و تحلیل هایی که برخی در این زمینه ارائه می دهند، بیشتر خوراکی غیرفرهنگی می سازد. نمود این همکاری نیز برگزاری نمایشگاه کتابی است که تحت عنوان یاد یار مهربان برگزار می شود.

وی افزود: هدف ما از همکاری در برپایی چنین نمایشگاهی این نیست که به ناشران رونق اقتصادی بدهیم اما وقتی چنین اقدامی فرهنگی صورت می گیرد، طبیعتاً از قبل آن بهره هایی هم به ناشران می رسد.

پرویز با ابراز امیدواری نسبت به گسترش نمایشگاه یاد یار مهربان در سطح کشوری، افزود: من از هم اکنون نگران این موضوع هستم که در صورت گسترش چنین نمایشگاهی آیا ناشران ما می توانند به اندازه کافی برای آن کتاب تولید کنند؟ به هرحال سیاست های ما برای خرید و اهدای کتاب جدی است و علاقه مندیم که با کلیه کارشناسان در این زمینه همکاری کنیم.

به گزارش مهر، نمایشگاه یاد یار مهربان 12 آبان ماه امسال و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مصلی بزرگ تهران آغاز می شود و یک هفته به طول خواهد انجامید.