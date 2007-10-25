رایزنی های رایس در ترکیه و فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رویترز، وزارت امورخارجه آمریکا با اعلام سفرکاندولیزا رایس به ترکیه و فلسطین اشغالی خاطرنشان کرد: وزیرامور خارجه آمریکا دراین سفر برای کاستن از تنش موجود بین آنکارا و بغداد به سبب فعالیتهای شورشیان کرد در شمال عراق، با مقامهای دولت ترکیه گفتگو می کند.

شون مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد: رایس روزهای دوم و سوم نوامبر(11 و 12 آبان) برای دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دیگرمقامهای دولت ترکیه به آنکارا سفر می کند.

همچنین قراراست کاندولیزا رایس از چهارم تا ششم نوامبر(13 تا 15 آبان) درچارچوب تلاشها برای برگزاری کنفرانس موسوم به صلح از بیت المقدس و رام الله دیدن کند.

کنفراس صلح پائیزی به درخواست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، در اواخرنوامبر یا اوایل دسامبر درمنطقه آناپولیس ایالت مریلند آمریکا برگزار می شود؛ این کنفرانس در حالی برگزار خواهد شد که مردم و گروه های مبارز فلسطینی و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی و تحلیلگران و کارشناسان معتقدند با توجه به بیهوده بودن نشستها و کنفرانسهای گذشته درباره مسئله فلسطین به سبب جانبداری محض آنها از رژیم صهیونیستی، کنفرانس پائیزی نیز تنها به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود و هیچ سودی برای ملت فلسطین نخواهد داشت.