برنامه ریزی محرمانه ارتش آمریکا برای گسترش بمبهای خوشه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "ای بی سی" نیوز با اعلام این مطلب افزود : این بودجه صرف توسعه بمبهای خوشه ای می شود که با هدف منهدم کردن اهداف زیرزمینی طراحی شده اند.

این بمبها در رده بمبهای MOP (بمبهایی با قابلیت تخریب بالا) قرار دارند و با دریافت بودجه جدید، ارتش آمریکا ساخت بمبهای 13 تنی MOP و افزایش سطح کارآیی بمب افکنهای B-2 نیروی هوایی را در دستور کار خود قرار می دهد.

به گزارش این شبکه خبری، درخواست برای این بودجه 88 میلیون دلاری به همراه درخواست بودجه 46 میلیارد دلاری جدید کاخ سفید از کنگره، به قانونگذاران آمریکایی ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، گفته می شود ارتش آمریکا از این بمبها در جنگهای جدید خود در کشورهای دیگر، استفاده خواهد کرد.

ABC نیوز در حالی این خبر را مخابره کرد که روز گذشته روزنامه ایندیپندنت در گزارشی اعلام کرده بود : رئیس ‌جمهوری آمریکا تا پایان دوره‌ ریاست جمهوریش مبلغی بیش از یک تریلیون دلار صرف ماجراجویی ‌های نظامی خود می ‌کند که این مبلغ بیش از کل مخارج جنگ آمریکا در جنگ کره و ویتنام خواهد بود.

برنامه محرمانه آمریکا برای افزایش ساخت بمبهای خوشه ای در حالی اعلام می شود که کاربرد این سلاح های مرگبار درجریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان،قربانیان زیادی در میان غیر نظامیان این کشور به جا گذاشت؛ این سلاح ها به رژیم صهیونیستی اهدا شده بود تا در این جنگ نابرابرعلیه لبنان به کار گرفته شود که سبب انتقادهای گسترده جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشر از آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شد.