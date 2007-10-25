به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرهنگیان و هنرمندان فلسطینی با اعلام حالت بحران فرهنگی در فلسطین، خواستار نجات 50 هزار ساختمان تاریخی و باستانی در 50 روستا و شهر فلسطین شدند.

سازمان انجمن حفظ ساختمانهای تاریخی فلسطین اظهار داشت: این سازمان سعی در جمع آوری 6 میلیون دلار برای بازسازی و ترمیم این ساختمانها دارد .

این سازمان از سازمانهای بین المللی و محلی خواست آمادگی خود را برای نجات و حفظ میراث انسانی که بخشی از آنها به بیش از 100 سال پیش باز می گردد، اعلام و برای این طرح سرمایه گذاری کنند.

خلیل رباح مدیر این سازمان گفت: با توجه به اینکه ساختمانهای باستانی و میراث انسانی فلسطین در حال نابودی است، این سازمان سعی در ترمیم و بازسازی اماکن باستانی دارد چرا که ترمیم این ساختمانها از اهمیت به سزایی برخوردار است و باید به منظور اهدافی چون اسکان، تأسیس مراکز علمی و مناطقی برای جذب گردشگر مورد استفاده قرار گیرند.

وی در ادامه خواستار قانونی برای حمایت از این میراث باستانی شد و اعلام کرد: این سازمان برای ساختمانهای تاریخی فلسطین که نیاز به ترمیم و بازسازی دارند، شناسنامه ای صادر کرده است. همچنین به منظور بازسازی این بناها فعالیتهایی چون برگزاری کارگاه، آموزش، ارائه فیلم و گردشهای میدانی در نظر گرفته است.

این ساختمانها دارای بافت معماری بسیار زیبایی هستند که از شاهکارهای هنری معماری در دورانهای مختلف به ویژه دوران اسلامی به شمار می روند، از این رو از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.