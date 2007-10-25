مطبوعات و رسانه ملی برای توسعه فرهنگ بسیج تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر علی دارابی معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما در حاشیه پنجمین همایش بسیج و رسانه که امروز پنج شنبه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد مقدس برگزار می شود، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از رسانه ملی و خبرگزاری ها و مطبوعات انتظار می رود همراه و همگام بسیج باشند.

وی افزود: بسیج یک نهاد نظامی صرف نیست بلکه یک فرهنگ تلقی می شود که باید مولفه های آن را در جامعه تبیین کرد و رسانه ها به ویژه رسانه ملی که امکانات گسترده تر دارد و جذاب تر است می توانند در جهت تقویت و توسعه فرهنگ بسیج اثر گذار باشد.

معاون امور مجلس و استانهای رسانه ملی، در پاسخ به سئوالی در خصوص فعالیت های سازمان متبوعش در عرصه فرهنگ سازی در حوزه بسیج اظهار داشت: صدا و سیما واحد بسیج دارد و برنامه های گسترده ای نیز در بخش تولید ساخته و عرضه کرده وهمچنین تولیدات گسترده ای در حوزه دفاع مقدس و گسترش گفتمان بسیج در شبکه ها داشته است.

دارابی ادامه داد: در آینده نیز در جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون و همچنین مراکز استانها بخش ویژه ای به تولیدات مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ بسیج اختصاص خواهد یافت.

او خاطر نشان کرد: صدا و سیما اهتمام بایسته ای به توسعه و ترویج فرهنگ بسیج دارد و علاوه بر تولید محصولاتی که به فرهنگ بسیج پرداخته اند، برای تبلیغ فیلم هایی که در حوزه سینما تولید می شوند تخفیف ویژه در نظر گرفته تا از محصولات فرهنگی ترویج دهنده فرهنگ ایثار و شهادت حمایت شود.

معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما در پایان در خصوص آینده بسیج که محور سئوال خبرنگاری بود، گفت، بسیج با انقلاب اسلامی گره خورده و آینده آنها مشترک است و این پیوستگی مستقیم و معنا دار و جدایی ناپذیر سبب شده فرهنگ بسیجی در عرصه اداره کشور حاکم شود.