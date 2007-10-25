  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

/ جام جهانی کوچک فوتسال/

ملی پوشان فوتسال ایران امروز به دیدار آرژانتین می روند

ملی پوشان فوتسال ایران امروز به دیدار آرژانتین می روند

تیم ملی فوتسال کشورمان امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک برزیل برابر آرژانتین به میدان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل شب گذشته با صعود تیم های ایران، آرژانتین، مجارستان و برزیل به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

نتایج دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:
ایران 6 - اروگوئه 3
مجارستان 3 - اسلوونی یک
آرژانتین 2 - بلژیک یک
برزیل 7 - مصر 3

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی به شرح زیر است:
پنجشنبه - 3/8/86
برزیل - مجارستان
ایران - آرژانتین

تیم ملی فوتسال کشورمان در صورت غلبه بر آرژانتین دیدار نهایی را روز شنبه پنجم آبان ماه برابر برنده دیدار برزیل - مجارستان برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 574683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها