ملی پوشان فوتسال ایران امروز به دیدار آرژانتین می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل شب گذشته با صعود تیم های ایران، آرژانتین، مجارستان و برزیل به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.
نتایج دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:
ایران 6 - اروگوئه 3
مجارستان 3 - اسلوونی یک
آرژانتین 2 - بلژیک یک
برزیل 7 - مصر 3
برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی به شرح زیر است:
پنجشنبه - 3/8/86
برزیل - مجارستان
ایران - آرژانتین
تیم ملی فوتسال کشورمان در صورت غلبه بر آرژانتین دیدار نهایی را روز شنبه پنجم آبان ماه برابر برنده دیدار برزیل - مجارستان برگزار خواهد کرد.
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