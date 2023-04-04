مخل نظم و امنیت با شلیک پلیس در ساری زمینگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،، سرهنگ سیدجعفر ساداتی درباره جزئیات این خبر، گفت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر چاقو کشی و درگیری مسلحانه توسط یکی از مخلان نظم و امنیت عمومی در ساری، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در اجرای این مأموریت بلافاصله، مأموران کلانتری ۱۱ ساری برای بررسی موضوع و دستگیری متهم به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ ساداتی خاطرنشان کرد: متهم که در این درگیری‌ها دو نفر از شهروندان را در پی خصومتی شخصی به ضرب گلوله مجروح کرده بود، در حین دستگیری با مأموران درگیر شد که در اقدامی عملیاتی و با شلیک گلوله از سوی مأموران زمینگیر شد.

وی با اشاره به اینکه افراد مصدوم این حادثه و فرد متهم توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند، به اراذل و اوباش و کسانی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را مختل کنند، هشدار داد: امنیت، آرامش و آسایش مردم خط قرمز پلیس است و کسانی که بخواهند به هر طریقی آن را خدشه دار کنند با برخورد قاطعانه مأموران پلیس روبرو خواهند شد.



وی با اشاره به اینکه افراد مصدوم این حادثه و فرد متهم توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند، به اراذل و اوباش و کسانی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را مختل کنند، هشدار داد: امنیت، آرامش و آسایش مردم خط قرمز پلیس است و کسانی که بخواهند به هر طریقی آن را خدشه دار کنند با برخورد قاطعانه مأموران پلیس روبرو خواهند شد.