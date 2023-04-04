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۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

۱۰ هزار و ۱۰۲ هکتار از اراضی استان قزوین رفع تداخل شد

۱۰ هزار و ۱۰۲ هکتار از اراضی استان قزوین رفع تداخل شد

قزوین- ۱۰ هزار و ۱۰۲ هکتار از اراضی استان قزوین در قالب ۶ پلاک روز یکشنبه در کمیسیون جهاد کشاورزی رفع تداخل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون رفع تداخل اراضی استان صبح سه شنبه با حضور پرویز عبدی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی، حسن غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، محسن قاسم زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مهدی رحماندوست مدیر امور اراضی و سایر مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد.

در این کمیسیون ۶ پلاک از اراضی استان قزوین که از قبل مورد بررسی قرار گرفته بود، پس از اتمام کار کارشناسی و اتخاذ آرا مراحل رفع تداخل آن به پایان رسید.

گفتنی است، از یک هزار و ۲۰۲ پلاک مشمول رفع تداخل در استان قزوین کار کارشناسی ۵۴۰ پلاک به پایان رسیده است.

کد مطلب 5746881

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