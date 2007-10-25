کمبود فضای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر نورخدا صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه بیمارستان های موجود در شهرهای کوچک از استاندارد لازم برای یک بیمارستان آموزشی برخوردار نیستند و به همین منظور ما در حال برنامه ریزی برای تهیه یک بیمارستان آموزشی مطلوب هستیم.

وی اضافه کرد: بخشی از اعتبارات لازم برای این کار را دریافت کردیم که اگر بتوانیم این بیمارستان 200 تختخوابی را به مرحله عملیاتی برسانیم بخش عمده ای از مشکلات آموزش پزشکی در استان ایلام مرتفع می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ایلام، فضای آموزشی برای دانشگاه علوم پزشکی است که البته در سفر هیئت دولت به ایلام این مسئله تا اندازه ای کمک شد اما مشکل این است که با وجود 10 دوره فارغ التحصیلی دانشجوی پزشکی در ایلام هنوز فضای مستقل و مطلوبی برای دانشکده پزشکی وجود ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری ساخت دانشکده پزشکی در محوطه پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، کمبود فضای فیزیکی این دانشکده نیز مرتفع شود.

صادقی فر در خصوص توسعه رشته های جدید در دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: دانشگاه های کوچک با راه اندازی رشته های جدید می توانند در امر توسعه نقش داشته باشند از این رو در دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز رشته های جدید میکروبیولوژی و پرستاری در مقاطع کارشناسی ارشد به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به ارائه درخواست ایجاد دوره دستیاری بالینی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام یاد آور شد: این درخواست ها برای رشته های تخصصی اطفال و داخلی ارائه شده که امیدواریم با مساعدت وزارت بهداشت، بخشی از نیاز تخصصی دانشگاه و استان مرتفع شود.