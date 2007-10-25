با ابداع سیستم نوین آموزشی؛ محقق ایرانی نظام آموزشی آمریکا را متحول کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور رضا کمالی رئیس دپارتمان فناوری اطلاعات رایانه دانشگاه پوردو به دنبال آن بوده است تا آزمایشگاههای رایانه سنتی را که در آنها میزهای رایانه در ردیف های پشت سر هم قرار دارند، متحول کرده و با هدف ارتقای سطوح آموزش عالی، فضایی دوستانه توام با تکنیک های نوین و ارتقا یافته تدریس علوم رایانه ایجاد کرده است.

آزمایشگاههای علوم رایانه این دانشگاه طیف نوین و وسیعی از امکانات کمک آموزشی را برای دانشجویان و محققان جوان ارایه کرده اند. غرفه و اتاقک های گرافیکی و مانیتورهای بزرگ در کنار محیط ترکیبی مجهز به سیستم های نوین آموزشی، ابتکار عملی است که این محقق برجسته ایرانی ارایه کننده آن لقب گرفته تا آنجا که به عنوان الگویی شاخص در دانشگاههای آمریکا معرفی شده است.

بررسی های مطالعاتی صورت گرفته از زمان راه اندازی این آزمایشگاه حاکی از افزایش راندمان کاری و تحصیلی دانشجویان بوده است.

دانشجویان و محققان در این آزمایشگاهها در میزهایی و به دور یکدیگر نشسته و در حالی که امکان نوشیدن و خوردن مواد غذایی را نیز دارند با ضریب بالاتر راندمان کاری در کلاسها حاضر می شوند.

به گزارش مهر، در این آزمایشگاهها از کلاس های مجازی علوم رایانه نیز استفاده شده تا هرچه بیشتر به ارتقای تحصیلی دانشجویان کمک شود.

پروفسور کمالی گفت: آنچه که در کلاسها می گذرد ضبط شده و در صورتی که دانشجویانی به هر دلیل کلاسها را از دست دهند می توانند از طریق اینترنت در هرکجای دنیا که باشند به آنها دسترسی داشته باشند.

به گزارش مهر، وی افزود: این سیستم نوین آموزشی تا آنجا موثر خواهد بود که دانشجویان می توانند دوره لیسانس را در مدت سه سال به پایان برسانند.