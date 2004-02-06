حفظ استانداردهاي كيفي در اجراي طرح هاي توسعه اي ميدان هاي گازي پارس جنوبي اجتناب ناپذير است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير نفت در مراسم آغازعمليات اجرايي ساخت تاسيسات خشكي طرح فازهاي 6 ، 7 و 8 ميدان هاي گازپارس جنوبي با اشاره به موفقيت شركت پتروپارس در اجراي مرحله نخست طرح توسعه ميدان هاي گازي پارس جنوبي گفت: اين شركت در اجراي اين طرح توسعه نيز موفق خواهد بود.

مهندس بيژن نامدار زنگنه افزود: شركت هاي آمريكايي براي شركت درمناقصه هاي پارس جنوبي از سوي كشورشان تحريم بوده و ژاپن نيز به علت قيمت پيشنهادي بالا درمناقصه ها برنده نمي شد.

وي تصريح كرد: اما ژاپني با همكاري ايران وپيشنهاد قيمت مناسب موفق شدند تا در مناقصه مراحل توسعه اي فازهاي 6 ، 7 و 8 برنده شود.

به گفته وي، مناقصه مراحل بعدي پارس جنوبي درآينده برگزار خواهد شد، ودرصورت توافق با هريك از شركت هاي خارجي و داخلي عمليات آن آغاز مي شود.

زنگنه گفت: وزارت نفت با ديدگاه راهبردي ، روند رشد قابليت هاي شركت داخلي را مورد ارزيابي و توجه قرار خواهد داد.

وي با اشاره به پيش بيني ضرورت ساز و كارهاي لازم از سوي شركت هاي پيمانكار داخلي افزود: قيد زمان بندي طرح ها از نقاط عطف است كه دراين راستا شركت هاي ايراني باوجود كاستي هاي گذشته بايد اقدامات قابل توجهي را در راستاي عمليات اجرايي اين طرح انجام دهند.