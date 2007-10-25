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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

اعضای شورای صنفی از عضویت در تشکل‌های سیاسی منع شدند

اعضای شورای صنفی از عضویت در تشکل‌های سیاسی منع شدند

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت : هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی مصوب کرد که دانشجویان عضو شورای صنفی نمی توانند در تشکل های سیاسی عضویت داشته باشند.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی مصوب کرد تخلفاتی که در شوراهای صنفی انجام می شود ابتدا در هیئت مرکزی نظارت دانشگاه بررسی شده و چنانچه هیئت نظارت تشخیص داد که تخلف صورت گرفته امری شخصی بوده و به فعالیت های شورای صنفی ارتباطی نداشته است، رسیدگی تخلف به کمیته انضباطی ارجاع شود.

دبیر هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی از تشکیل ماهیانه جلسات این هیئت خبر داد و گفت : مصوبات هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی طی بخشنامه ای به دانشگاهها ارسال می شود.

وی افزود : مقرر شد تا مسائل و پیشنهادات و نظرات شوراهای صنفی از این پس به صورت مکتوب به مشاور اداره کل امور دانشجویان داخل و مسئول شوراهای صنفی ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرند.

کد مطلب 574702

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