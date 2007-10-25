حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی مصوب کرد تخلفاتی که در شوراهای صنفی انجام می شود ابتدا در هیئت مرکزی نظارت دانشگاه بررسی شده و چنانچه هیئت نظارت تشخیص داد که تخلف صورت گرفته امری شخصی بوده و به فعالیت های شورای صنفی ارتباطی نداشته است، رسیدگی تخلف به کمیته انضباطی ارجاع شود.

دبیر هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی از تشکیل ماهیانه جلسات این هیئت خبر داد و گفت : مصوبات هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی طی بخشنامه ای به دانشگاهها ارسال می شود.

وی افزود : مقرر شد تا مسائل و پیشنهادات و نظرات شوراهای صنفی از این پس به صورت مکتوب به مشاور اداره کل امور دانشجویان داخل و مسئول شوراهای صنفی ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرند.