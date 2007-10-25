برگزاری نشست آشتی ملی عراق در یکی از کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، شخصیتهای نزدیک به دولت عراق که مذاکرات خود را اخیرا دربیروت با شخصیتهای وابسته به حزب بعث و گروه های غیر قانونی آغاز کردند، مذاکرات خود را در یکی از کشورهای عربی در اواسط ماه آینده میلادی تکمیل می کنند.

"وائل عبداللطیف" ازاعضای فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی از برگزاری کنفرانسی، شامل شخصیتهای سیاسی نزدیک به دولت عراق و عناصر نزدیک به گروه های مسلح خبر داد.

قراراست دراین نشست درباره راه های برقراری آشتی ملی بحث وتبادل نظرشود.

"عبداللطیف" درادامه به تشکیل هیئتی ویژه شامل همه نمایندگان طیفهای مختلف ملت عراق اشاره کرد و گفت : این هیئت 5 کنفرانس اصلی و چند کنفرانس کوچک دربیشتر استانهای عراق برگزار کرد.

"عباس البیاتی" از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه درپارلمان عراق نیزدراین باره تصریح کرد: دولت بغداد درتلاش است تا برای تقویت طرح آشتی ملی، طرح های جدید ارائه دهد.

وی افزود: مذاکرات با بعضی از گروه ها که دستشان به خون عراقی ها آلوده نیست، به مراحل خوبی رسیده است.

این نماینده پارلمان عراق همچنین خاطرنشان کرد: نوری المالکی نخست وزیرعراق برنامه هایی را برای حمایت از طرح آشتی ملی تعیین کرد که ازجمله این برنامه ها ،آزادی شمار زیادی از زندانیان بیگناه است و فقط زندانیان وابسته به گروه القاعده و گروه های تکفیری در زندان باقی می مانند.