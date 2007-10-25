ارتقاء دانشکده فنی و مهندسی بناب به مجتمع آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد علی مهتدی بناب افزود: شورای گسترش آموزش عالی امسال با ارتقای آموزشکده فنی مهندسی بناب وابسته به دانشگاه تبریز به دانشکده فنی و مهندسی بناب به صورت مستقل، موافقت قطعی به عمل آورده است.

وی ایجاد این مجتمع آموزش عالی را در منطقه بسیار ضروری دانست و گفت: این دانشکده با داشتن رشته های متنوع و به روز یکی از قطب های علمی برای منطقه و کشور به شمار می رود و با این ارتقاء گام های توسعه ای خود را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

رئیس دانشکده فنی مهندسی بناب به پتانسیل های این دانشکده اشاره کرد و گفت: به پشتوانه توانایی های اعضای هیئت علمی این دانشگاه برای نخستین بار در کشور این دانشکده موفق به جذب دانشجو در رشته مهندسی اپتیک در سال تحصیلی جدید شده است.

محمد علی مهتدی بناب افزود: این دانشکده هم اکنون با دارا بودن 14 عضو هیئت علمی تمام وقت، 6 بورسیه دکتری در داخل و خارج از کشور و 22 کادر اداری و خدماتی، خوابگاه دانشجویی پسران و دختران با ظرفیت بیش از 370 نفر، 10 کلاس آموزشی، 12 آزمایشگاه، اتاق اساتید، بخش اداری و خدماتی، نماز خانه، بخش های فرهنگی، مرکز کامپیوتر، کتابخانه و آشپزخانه، سلف سرویس، سالن آمفی تئاتر با گنجایش 300 نفر به بیش از 816 دانشجو خدمات می دهد.

وی گفت: همزمان با ایجاد سه رشته جدید در این دانشکده در سال تحصیلی 87-86، 380 دانشجوی جدید در این دانشکده مشغول به تحصیل می شوند.

وی جذب 30 عضو هیئت علمی جدید، 50 نفر کادر اداری، تجهیز آزمایشگاه و توسعه فضاهای آموزشی و اداری را از دیگر برنامه های رو به گسترش این دانشکده عنوان کرد.

این دانشکده در سال 1374 وابسته به دانشگاه تبریز فعالیت خود را آغاز کرده است.