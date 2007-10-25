آمریکا درصدد واگذاری بخشی از امنیت بغداد به عراقی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، سپهبد "ریموند اودیرنو" مسئول عملیات روزانه نیروهای آمریکایی در عراق در کنفرانسی خبری در بغداد اعلام کرد که ایالات متحده بر آن است تا به سبب کاهش خشونت ها درچند هفته گذشته، تا پایان سال 2008 میلادی بخشی از امنیت بغداد را به عراقی ها واگذار کند.

وی که نفر دوم ارتش آمریکا در عراق به شمار می رود، گفت : این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که در حال حاضر خشونت ها در عراق از ژانویه سال 2006 به پائین ترین سطح خود بوده است.

وی گفت : شما طی ماه آینده پیشرفت های مستمری را در تغییر موضع آمریکا در بغداد در خصوص نیروهای امنیتی خواهید دید و ما به موفقیت خود ادامه خواهیم داد و فکر می کنم که به میزان 40 تا 50 درصد از مسئولیت امنیت بغداد را تا پایان موعد مذکور به عراقی ها واگذار کنیم.