به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سیامک زمردی‌مطلق عکس‌های تئاتری حسینی را نقد و تحلیل خواهد کرد. حسینی از عکاسان باسابقه تئاتر و عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تئاتر است و در کارنامه او عکاسی بیش از 150 نمایش و چند جشنواره تئاتر از جمله جشنواره‌های فجر، ماه، پانتومیم، تئاتر دانشگاهی، نمایش‌های خیابانی و ... دیده می‌شود.

وی تاکنون شش نمایشگاه انفرادی و چند نمایشگاه جمعی در زمینه عکاسی تئاتر برگزار کرده و انتشار مقالات و نقدهای تخصصی در زمینه گرافیک در تئاتر، طراحی پوستر بیش از 35 نمایش و دبیری عکس ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" و تالیف کتاب عکس‌های تئاتر "ماه در قاب" از جمله فعالیت‌های اوست.

نشست نقد و تحلیل عکس‌های تئاتر شنبه اول هر ماه در محل دایمی نمایشگاههای خانه عکاسان ایرا ن واقع در طبقه همکف ساختمان حوزه هنری برپا می‌شود.