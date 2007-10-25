به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سیامک زمردیمطلق عکسهای تئاتری حسینی را نقد و تحلیل خواهد کرد. حسینی از عکاسان باسابقه تئاتر و عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تئاتر است و در کارنامه او عکاسی بیش از 150 نمایش و چند جشنواره تئاتر از جمله جشنوارههای فجر، ماه، پانتومیم، تئاتر دانشگاهی، نمایشهای خیابانی و ... دیده میشود.
وی تاکنون شش نمایشگاه انفرادی و چند نمایشگاه جمعی در زمینه عکاسی تئاتر برگزار کرده و انتشار مقالات و نقدهای تخصصی در زمینه گرافیک در تئاتر، طراحی پوستر بیش از 35 نمایش و دبیری عکس ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" و تالیف کتاب عکسهای تئاتر "ماه در قاب" از جمله فعالیتهای اوست.
نشست نقد و تحلیل عکسهای تئاتر شنبه اول هر ماه در محل دایمی نمایشگاههای خانه عکاسان ایرا ن واقع در طبقه همکف ساختمان حوزه هنری برپا میشود.
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