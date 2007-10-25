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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

عکس‌های تئاتری حسینی در خانه عکاسان نقد می‌شود

جلسه نقد و بررسی عکس‌های تئاتر ابراهیم حسینی ساعت 16 روز شنبه پنجم آبان‌ماه در محل دایمی نمایشگاههای خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سیامک زمردی‌مطلق  عکس‌های تئاتری حسینی را نقد و تحلیل خواهد کرد. حسینی از عکاسان باسابقه تئاتر و عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تئاتر است و در کارنامه او عکاسی بیش از 150 نمایش و چند جشنواره تئاتر از جمله جشنواره‌های فجر، ماه، پانتومیم، تئاتر دانشگاهی، نمایش‌های خیابانی و  ... دیده می‌شود.

وی تاکنون شش نمایشگاه انفرادی و چند نمایشگاه جمعی در زمینه عکاسی تئاتر برگزار کرده و انتشار مقالات و نقدهای تخصصی در زمینه گرافیک در تئاتر، طراحی پوستر بیش از 35 نمایش و دبیری عکس ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" و تالیف کتاب عکس‌های تئاتر "ماه در قاب" از جمله فعالیت‌های اوست.

نشست نقد و تحلیل عکس‌های تئاتر شنبه اول هر ماه در محل دایمی نمایشگاههای خانه عکاسان ایرا ن واقع در طبقه همکف ساختمان حوزه هنری برپا می‌شود.

کد مطلب 574735

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