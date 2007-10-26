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۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۰۷

کارت سوخت بدون بنزین ؛ 1300 خودرو خدمات شهری در آستانه توقف

کارت سوخت بدون بنزین ؛ 1300 خودرو خدمات شهری در آستانه توقف

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت:علیرغم گذشت بیش از یک ماه، کارت های سوخت خودروهای خدمات شهری شارژ نشده اند و پیمانکاران مجبورند از راه‌های غیر رسمی بنزین تهیه کنند.

مهندس مصطفی سلیمی درگفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: مشکل بنزین خودروهای خدمات شهری هنوز حل نشده است  و کارت سوخت این خودرها نه در ماه گذشته شارژ شده و نه در ماه جاری  که این موضوع موجب شده پیمانکاران ما مجبور به تهیه بنزین از راههای غیر رسمی شوند.

وی  افزود: بیش از 1300 خودروی خدمات شهری بنزین سوز است و علاوه بر خودروهای جمع آوری زباله، خودرهای آتش نشانی و حتی بهشت زهرا(س) نیز با مشکل سهمیه سوخت مواجه هستند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران تأکید کرد: اگر مشکل سوخت خودروهای شهرداری حل نشود امکان جمع آوری زباله های شهر نیز میسر نمی شود و با توجه به در پیش بودن فصل سرما و لزوم استفاده از خودروهای برف روب مسئولان باید هرچه سریعتر مشکل سوخت این خودروها را حل کنند.

کد مطلب 574740

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