کارت سوخت بدون بنزین ؛ 1300 خودرو خدمات شهری در آستانه توقف

مهندس مصطفی سلیمی درگفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: مشکل بنزین خودروهای خدمات شهری هنوز حل نشده است و کارت سوخت این خودرها نه در ماه گذشته شارژ شده و نه در ماه جاری که این موضوع موجب شده پیمانکاران ما مجبور به تهیه بنزین از راههای غیر رسمی شوند.

وی افزود: بیش از 1300 خودروی خدمات شهری بنزین سوز است و علاوه بر خودروهای جمع آوری زباله، خودرهای آتش نشانی و حتی بهشت زهرا(س) نیز با مشکل سهمیه سوخت مواجه هستند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران تأکید کرد: اگر مشکل سوخت خودروهای شهرداری حل نشود امکان جمع آوری زباله های شهر نیز میسر نمی شود و با توجه به در پیش بودن فصل سرما و لزوم استفاده از خودروهای برف روب مسئولان باید هرچه سریعتر مشکل سوخت این خودروها را حل کنند.