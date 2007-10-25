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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

نمایشگاه نقاشی‌های مولانا در موزه فلسطین برپا می‌شود

50 تابلو نقاشی با موضوع شمس و مولانا و 16 پرتره مولانا متعلق به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در موزه هنرهای معاصر فلسطین به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای فلسطین اعلام کرد نمایشگاه 50 تابلو شمس و مولانا و 16 پرتره مولانا اثر هنرمندانی چون آیدین آغداشلو، کورش شیشه‌گران، حبیب آیت‌اللهی، حبیب صادقی، محمد احصایی، مصطفی و مرتضی گودرزی، ضیاءالدین امامی، کاظم چلیپا، ایرج اسکندری، محمد معمارزاده، محمدعلی ترقی‌جاه، رضا بانگیز، زهرا رهنورد و ... از یکشنبه ششم آبان به مدت دوهفته برپا می‌شود.

این آثار به سفارش فرهنگستان هنر خلق شده و فرهنگستان و موزه هنرهای معاصر فلسطین همزمان با بزرگداشت مولانا در تهران با برگزاری نمایشگاهی دیگر در شهرستان خوی شامل 50 اثر نقاشی از مولانا به تکریم مقام والای این شاعر بلندآوازه ایران می‌پردازند.

کد مطلب 574742

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