روز ملی پارالمپیک روز تقویت روحیه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله پریچهره صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در محل سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری افزود: ورزشکاران معلول و جانباز توانایی ها و موفقیت های بسیاری دارند و معتقدیم ورزش برای جانبازان و معلولان ممنوعیت ندارد و این افراد با تلاش و کسب موفقیت های خود، خودباوری و ایجاد انگیزه را برای جامعه به ارمغان آورده اند.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به این که آناتومی و اساس سلامتی توسط ورزش اعمال می شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، زمینه های حضور ورزشکاران جانباز و معلولین مازندران در عرصه های آسیایی و جهانی فراهم است.

رئیس هیئت معولان و جانبازان مازندران نیز در این مراسم بیان داشت: بهترین فرزندان جهان را جامعه معلول تشکیل می دهند.

حمید علی صمیمی یادآور شد: توفیق خدمت به ورزشکاران جسمی و حرکتی به معنای شناساندن مفهوم خودباوری است.

وی عنوان کرد: توحید و پاکدامنی ورزشکاران معلول ایرانی در جهان شهره است.

در پایان این مراسم پیام دبیر کل جهانی پارالمپیک قرائت شد.