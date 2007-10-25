تحول در آموزش و پرورش نیازمند گزینش دقیق معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فرشته حشمتیان ظهر امروز در دومین روز گردهمایی سه روزه اعضای هسته های گزینش آموزش و پرورش سراسر کشور در مرکز تربیت معلم دکتر شریعتی ساری اظهار داشت: اطلاع رسانی و شفاف سازی در امور گزینش، برنامه ریزی دوره های آموزشی، برگزاری نشست های تخصصی مدیران و هسته های گزینش و تغییر شیوه های کاری به منظور تبیین جایگاه گزینش از مهمترین برنامه های جاری دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش است.

وی با تاکید بر اهمیت گزینش در آموزش و پرورش بیان داشت: باید با گزینشی قاطع، محکم و دقیق معلمانی که شایستگی ورود به حوزه تعلیم و تربیت دارند، انتخاب شوند.

مدیرکل هسته مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش در ادامه یادآور شد: انتخاب شایسته، نیروی انسانی کارآمد و تحول در آموزش و پرورش شعار سال جاری گزینش است و در این راستا با اصلاح گردش کار گزینش و تسریع در امور مراجعه کنندگان و داوطلبان، تشکیل شورای راهبردی و کمیته های تخصصی گزینش در زمینه تحقیق، مصاحبه، صدور رای و امور اداری در هسته های گزینش آموزش و پرورش تشکیل شد.