با نهادینه شدن تفکر بسیجی مشکلات کشور حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بر اساس تغییر ساختار این نهاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را نیز برعهده دارد، طی سخنانی در پنجمین همایش بسیج و رسانه اظهار داشت: هدف مشترک اصحاب بسیجی رسانه ها و نیروی مقاومت، تحقق آرمان های بلند امام راحل (ره) و اهداف انقلاب اسلامی است.

وی که در این مراسم که امروز پنجشنبه در مشهد مقدس برگزار شد سخن می گفت، افزود: بسیج با آرمان های امام راحل و اهداف انقلاب اسلامی رابطه اصلی و مستقیم دارد و هر کس طرفدار انقلاب است و دغدغه تحقق آرمان ها و اهداف خمینی کبیر را دارد، هر چند در بسیج ثبت نام نکرده باشد از نیت و روحیه بسیجی برخوردار است و باید او را بسیجی دانست.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج در ادامه حفظ روحیه انقلابی را از اهداف بسیج دانست و گفت: رسالت بسیجی متعهد خدمت به کشور و نظام است و یکی از ابعاد این خدمت، دفاع از انقلاب اسلامی است ولی انقلاب ما ابعاد متعددی داشت که بعد اخلاقی از جمله آنهاست.

سرلشگر جعفری افزود: از آنجا که حضور در بسیج در عرصه های مختلف امکان پذیر است، هرسازمان و دستگاه و صنفی می تواند جمعی از اصحاب بسیجی رسانه ها را در پیشبرد امور همگام با خود داشته باشد و اسم و عنوان مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد شناخت رسالت و عمل به تکلیف است.

وی با تاکید بر اینکه رسانه اثر مستقیمی در ابعاد مختلف فرهنگ و فرهنگ سازی دارد، متذکر شد: امروز عقب ماندگی زیادی در زمینه مسائل فرهنگی و اعتقادات و رفتارها و عادات اجتماعی که برخی از گذشته باقی مانده و باید تغییر یابند، داریم که باید آنها را شناسایی و آسیب شناسی کنیم.

فرمانده کل سپاه، با ذکر این نکته که رسانه ها بیشتر به موضوعات سیاسی در حوزه انقلاب اسلامی وارد می شوند، خاطر نشان کرد که حوزه سیاست یکی از ابعاد انقلاب ما بوده و انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و دارای ابعاد گسترده است که با عنایت خداوند متعال تاکنون اثرات بسیار، گسترده و عمیق در دنیا بر جای گذاشته است.

سرلشگر جعفری افزود: از دو سال پیش اثرگذاری انقلاب اسلامی در دنیا به واسطه روحیه انقلابی دولت خدمتگزار و شخص آقای دکتر احمدی نژاد، شدت یافته و آرمان های نظام در عمق کشورهای هدف ما نفوذ کرده است.

او نقش رسانه ها در انتقال فرهنگ انقلاب و ارزش های اسلامی را تعیین کننده دانست و خاطر نشان کرد: امروز اگر روحیه انقلابی و روحیه بسیجی در همه اصحاب رسانه وجود داشته باشد می توانیم در انتقال فرهنگ انقلاب و گسترش ارزش های اسلامی بیش از گذشته موفق باشیم.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج در عین حال پایبندی همه اصحاب رسانه به فرهنگ و تفکر بسیج را یک نقطه مطلوب ایده آلی توصیف کرد و متذکر شد: هنوز به دلیل وجود عقاید و سلایق مختلف در جامعه و فقدان روحیه انقلابی اسلامی در همه آحاد ملت، به ارتش بیست میلیونی که آرمان امام راحل (ره) بود نرسیده ایم.

سرلشگر جعفری در ادامه از کسانی که صاحب روحیه انقلابی و بسیجی هستند خواست که قدر این ویژگی را بدانند که لطف و عنایت خدا شامل آنها شده و باید در جهت گسترش و تقویت روحیه بسیجی همه تلاش خود را به کار گیرند.

وی تاکید کرد : امروز که فعلا از غربت درآمده ایم و در راس دولت نیز برخلاف گذشته با ما همراهی می شود، روز گسترش روحیه انقلابی و بسیجی است و اگر با شجاعت و رشادت و عزم راسخ در این مسیر گام برداریم امر به معروف و نهی از منکر که دستور مسلم الهی است و در جامعه ما کمرنگ شده، تحت پوشش این روحیه فراگیر می شود.

وی تاکید کرد: اگر بر اساس آنچه ادعا می کنیم معقتدیم روحیه انقلابی داریم و نام بسیجی را یدک می کشیم، در جهت نهادینه شدن آرمان های امام خمینی (ره) و اهداف بلند انقلاب اسلامی گام برداریم، مشکلات انقلاب و کشور حل می شود و موانع ظهور حضرت حجت (عج ) رفع می گردد و به آرزوی دیرینه خود خواهیم رسید.

فرمانده کل سپاه و نیروی مقاومت بسیج در پایان تاکید کرد: امروز که ایران اسلامی پرچم دار حرکت در مسیر تحقق جامعه مطلوب و فراهم کردن زمینه های ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و حکومت صالحان بر زمین و گسترش عدالت و مهروزی است، باید قدردان فرصت ها باشیم و به عنوان انقلابی مسلمان همه تلاش خود را در تحقق این هدف سترگ به کار بندیم و ازانجام رسالت مهم خود غفلت نکنیم.