مصر از ابتکار عمل اسقف اعظم مارونی های لبنان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت،"احمد ابوالغیط"، پس از دیدار با "امیل لحود" رئیس جمهوری لبنان در بیروت، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که در دیدار با لحود، حاوی این پیام بوده است مبنی بر اینکه مصر تلاش می کند از ملت لبنان به ویژه درباره مسائل موجود از جمله انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کند.

وی افزود: ملت لبنان قادر است مشکل انتخابات ریاست جمهوری خود را بدون دخالتهای خارجی، حل و فصل کند.

وزیر امور خارجه مصر همچنین پس از دیدار با نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونی های لبنان تصریح کرد: مصر ابتکار عمل صفیر و تلاش وی برای جلوگیری از اختلاف میان مسیحیان لبنان را تایید می کند. ما به توانایی وی در این زمینه اعتماد داریم و بر این باوریم که وی امور را به سمت صحیح پیش خواهد برد.

لازم به ذکر است صفیر در ابتکار عمل خود، گروه های سیاسی مسیحی لبنان را به گفتگو با یکدیگر با هدف دستیابی به توافق درباره انتخابات ریاست جمهوری، دعوت کرده است.

وزیرامور خارجه مصر درباره علت انجام نشدن دیدار با میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان از رهبران مسیحی مخالف دولت سنیوره گفت: به علت محدودیت زمانی، تلفنی با وی گفتگو خواهم کرد.

ابوالغیط در ادامه اظهار داشت که وی حامل دیدگاهی مبتنی بر تشویق گروه های لبنانی به گفتگوهای سازنده است، زیرا انتخاب رئیس جمهور یک مسئله اساسی است و یک انتخاب درست و موفق به اوضاع کنونی پایان خواهد بخشید.

وی خاطرنشان کرد: ما در اینکه چه کسی رئیس جمهور لبنان خواهد شد، دخالت نمی کنیم، زیرا یک مسئله داخلی است و امیدواریم تمام دخالتها در لبنان متوقف شود. انتخابات ریاست جمهوری لبنان، یک مسئله لبنانی است و ما تلاش می کنیم به این مسئله کمک کنیم، اما در انتخاب نامزدها دخالت نخواهیم کرد.

لازم به ذکر است؛ انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای دومین بار به تعویق افتاده است. قراربود انتخابات ریاست جمهوری لبنان 25 سپتامبر برگزار شود، اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به 23 اکتبر(اول آبان) موکول شد،اما به سبب عدم توافق گروه های سیاسی لبنان درباره انتخاب رئیس جمهور، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، نشست پارلمان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به 12 نوامبر(21 آبان) موکول کرد.