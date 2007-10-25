مسکو حضور ناظران انتخاباتی در روسیه را محدود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، روسیه ماه گذشته به صورت محرمانه طرحی را به سازمان امنیت و همکاری اروپا ( بزرگترین و معتبرترین ناظر انتخاباتی در اروپا ) ارائه کرده که در این طرح مسکو خواهان کاهش حضور ناظران بین المللی در انتخابات روسیه شده است.

بر اساس این طرح، ناظران حاضر در مسکو از انتشار هر نوع بیانیه ای در ساعات ابتدایی پس از پایان انتخابات محروم خواهند بود.

بر همین اساس، ناظران بین المللی کنترل انتخابات روسیه را از دست می دهند و این در حالی است که در ماههای آینده، روسیه شاهد برگزاری دو انتخابات بسیار مهم خواهد بود؛ در تاریخ 2 دسامبر (11 آذر) انتخابات پارلمانی و در بهار آینده انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار می شود.

به نوشته نیویورک تایمز، این آخرین تلاش روسیه برای تعریف مجدد قوانین و استانداردهای بین المللی بوده و ممکن است سبب بغرنج تر شدن روابط روسیه و غرب شود.

بر اساس قوانین روسیه، هر فردی تنها می تواند برای دو دوره 4 ساله به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، اما هرچه زمان به سال 2008 یعنی پایان 2 دوره ریاست جمهوری پوتین نزدیک تر می شود، تب و تاب محافل سیاسی روسیه افزایش می یابد و طرفداران پوتین در صدد هستند تا ممری قانونی برای ادامه فعالیت وی در پست ریاست جمهوری پیدا کنند.

گرچه پوتین خود اعلام کرده است که دیگری تمایلی به این کار ندارد و درصدد نیست تا قانون اساسی را هم در این ارتباط تغییر دهد، اما برخی از محافل، پیشنهاد افزایش دوره ریاست جمهوری به دو دوره 7 ساله را ارائه کرده و برخی دیگر خواستار افزایش آن به سه دوره، و گروهی نیز خواستار اصلاح قانون اساسی برای اجازه به پوتین برای رئیس جمهور شدن برای یک دوره 7 ساله دیگر شده اند.

به گزارش مهر، در همین رابطه با وجود علاقه مند نبودن 52 درصد از مردم روسیه به مسائل سیاسی ، همچنان 49 درصد از شهروندان بر این عقیده هستند که انتخاب پوتین برای دور سوم به نفع این کشور خواهد بود و 34 درصد نیز هم دولت او را همچنان بهترین دولت روسیه می‌شناسند.