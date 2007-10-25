فارس سهم زیادی در ورزش جانبازان و معلولان کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسن گلریز خاتمی پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در ورزشگاه 22بهمن شیراز افزود: کاروان های ورزشی اعزامی برای مسابقات ورزشی مختلف معلولان در سطح جهان همواره افتخارات و مقام های متعددی را کسب کرده اند و امیدواریم با سرمایه گزاری های صورت گرفته این روند همچنان ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: در استان فارس برای معلولان 13رشته ورزشی فراهم شده که با اقدامات انجام شده این رشته ها را افزایش می دهیم.

گلریز خاتمی از عدم توانایی فراهم کردن امکانات ورزشی برای عده خاصی از معلولان استان به عنوان یکی از مشکلات این بخش یادکرد و اظهار داشت: تاکنون برای ورزش معلولان ذهنی نتوانستیم کاری انجام دهیم که امیداریم با پیگیری های صورت گرفته، در سال جاری امکانات مناسب ورزشی برای این دسته از معلولان فراهم شود.

در ادامه این مراسم سرپرست تربیت بدنی استان فارس نیز از مسابقات پارالمپیک به عنوان مهمترین رویداد ورزشی معلولان یاد و بیان داشت: در بخش ورزش معلولان قهرمانان ارزشمندی در سطح استان وجود دارند که امیدواریم در آینده بر تعداد آنها نیز افزوده شود.

محمود شیخیان ادامه داد: با تعامل خوبی که تربیت بدنی استان فارس با بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، استانداری و دیگر نهادهای مرتبط استان صورت داده، شرایط مناسب تری را برای ورزش معلولان و جانبزان فراهم می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ورزش همگانی استان فارس یادآور شد: در این خصوص اقدامات و هماهنگی های لازم را با دستگاه ها و هیئت های ورزشی انجام داده و در آینده ای نزدیک با تعامل مناسبی که در سطح استان فارس وجود دارد این ورزش نیز توسعه خواهد یافت.