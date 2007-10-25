در چهارچوب شورای اصولگرایان خواهیم ماند/ موتلفه از دولت نهم در بحث گرانی و عدم استفاده از نیروهای متخصص انتقاد دارد

متاسفانه امروز جریان انتخابات کشور به سمت و سوی رقابت لفظی و سخنرانی ها پیش می رود که باید همه انتخابات را از رفتن به این وادی باز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی کشور امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی در سنندج گفت: تصمیم گیری جبهه متحد اصولگرایی را بدون هیچ قید و شرطی قبول داریم و در راستای این چهارچوب مشخص شده قدم برخواهیم داشت.محمد نبی حبیبی افزود: بنا بر این است که حزب موتلفه در جریان انتخابات مجلس هشتم هیچ کاندیدایی را به صورت مستقل وارد انتخابات ننماید و از تمامی افرادی که توسط جبهه متحد اصولگرایان معرفی خواهند شد را بدون هیچ قید و شرطی خواهد پذیرفت.حبیبی یادآور شد: اعتقاد حزب موتلفه اسلامی بر این است که چتر اصولگرایان باید همیشه باز بوده و زمینه حضور تمامی گروه های اصولگرا زیر این حتر جهت حضوری فعال در انتخابات مهیا شود و این قدم اولیه ما برای توسعه جریان اصولگرایی در جامعه است و در واقع حرف اصلی این است که جریان اصولگرایی در جریان فعلی خلاصه نمی شود و باید زمینه حضور تمامی گروه ها فراهم شده تا این دایره وسیع تر گردد.دبیر کل حزب موتلفه اسلامی به آرایش حزب ها و جناح های سیاسی در انتخابات مجلس هشتم در کشور اشاره کرد و ادامه داد: آرایش حزب موتلفه و اکثر احزاب جریان اصولگرایی کشور با انتخابات گذشته تفاوت چندانی نداشته و همان آرایشی را که در انتخابات دور سوم شوراهای اسلامی و مجلس هفتم حکم فرما بود را نیز امسال هم شاهدیم.حبیبی مهمترین عامل در بحث انتخابات را مردم دانست و گفت: هر عاملی که در حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی خدشه ای وارد کند خلاف موازین سیاسی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود و نکته مهمی که در انتخابات همیشه باید به آن توجه شود مهیا نمودن زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات از سوی جناح ها و گروه های مختلف سیاسی در کشور است.وی انتقادات به شورای نگهبان را صحیح ندانست و اظهار داشت: کسانی که امروز به نام جبهه اصلاحات انتقادات شدیدی را به شورای نگهبان می کنند بدانند که اعضای شورای نگهبان هیچ وقت دین خود را به گروه یا جناح خاصی نخواهند بخشید و در طول چند سال گذشته و در انتخابات های مختلف هم این موضوع را به اثبات رسانده اند.دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: من دوست دارم از کسانی که امروز به نام جریان اصلاح طلب دم از تحریم انتخابات به دلیل رد صلاحیت کاندیداهای خود حزب و جناح خود را می زنند این سوال را بپرسم که مگر در جریان مجلس ششم این اصلاح طلبان نبودند که در میان کاندیداهای بی شمار اصولگرایان به مجلس راه یافته و اکثریت مجلس را در اختیار گرفتند پس چگونه آن زمان از شورای نگهبان حمایت نموده و امروز دم از تحریم انتخابات می زنند.وی به افراد احتمالی کاندید شده از سوی اصلاح طلبان برای مجلس هشتم اشاره کرد و افزود: آنها باید از حضور افراد تندرو بی کفایت جلوگیری نموده و زمینه را برای حضور افراد واجد شرایط قانون مهیا نمایند تا در عمل ثابت شود که شورای نگهبان خدای نکرده هیچ گونه دشمنی با هیچ کدام از گروه های سیاسی کشور نداشته و ندارد ولی آنان هم اکنون زمینه را برای حضور افراد غیر واجد شرایط مهیا نموده تا بعد از رد صلاحیت شان از سوی شورای نگهبان به دنبال جو سازی باشند.حبیبی ادامه داد: ساز و کار اندیشیده شده در جریان نظارت بر انتخابات بسیار مناسب بوده و بیرون آمدن دولت اصولگرا در جریان حضور اصلاح طلبان در راس امور و عکس قضیه هم این مهم را به خوبی اثبات می کند در واقع باید گفت زمانی که دولت کاملا در اختیار جریان اصلاح طلب کشور بود این اصولگرایان بودند که بیشترین آراء را به خود اختصاص داده و در جریان انتخابات پیروز شدند و این ها مثال های بارز بر وجود دستگاه های نظارتی قوی و فعال در کشور است.دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تخریب دولت در هر زمان و مقطعی را مضر دانست و تاکید کرد: اساس برنامه های حزب موتلفه اسلامی حتی در زمان حضور جریان اطلاح طلب و دوم خرداد در راس امور دولت عدم تخریب بوده و سعی براین شد در راستای دستیابی به اهداف و برنامه های پیش بینی شده در راستای خدمت رسانی به مردم از تخریب دولت آقای خاتمی هم به شدت پرهیز شود.حبیبی افزود: متاسفانه امروز جریان انتخابات کشور به سمت و سوی رقابت لفظی و سخنرانی ها پیش می رود که باید همه انتخابات را از رفتن به این وادی باز داریم و سعی کنیم کشور به سمت افزایش تعداد حزب ها جهت رونق بخشیدن و افزایش حضور مردم در انتخابات تلاش نمایند.وی گفت : ما معتقدیم دولت آقای دکتر احمدی نژاد یک دولت کاملا اصولگراست ولی با این تفاسیر هم ما انتقاد زیادی از برنامه های دولت در بحث تورم و گرانی داریم و معتقدیم با توجه به تمامی برنامه های که دولت نهم در راستای مهار گرانی و تورم انجام داده هنوز موفقیت آمیز نبوده و جای کار هم هنوز هست و دولت باید از تمامی امکانات خود در این زمینه استفاده نماید.وی انتقاد دیگر حزب موتلفه از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را عدم استفاده از کلیه نیروهای متهعد و متخصص در مدیریت اجرایی کشور ذکر کرد و افزود: به عقیده ما در حزب موتلفه اسلامی دولت نهم از تمامی توان کشور در زمینه مدیریتی سود نجست هر چند که نمی توان منکر این قضیه هم شد که مدیراین این دولت از لحاظ عقیدتی و تفکر اصولگرایانه هیچ گونه کمبودی را ندارند.دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در واقع هدف حزب موتلفه در برخورد با دولت اصولگرای نهم پشتیبانی اصولی از آن است و در ما در تعریف پشتیبانی اصولی از دولت نهم حمایت از دولت را همراه با داشتن حق انتقاد از کمبود ها و کاستی ها برای خود محفوظ داشته ایم.حبیبی پیروز انتخابات مجلس هشتم را بدون شک جریان اصولگرایی کشور دانست و تاکید کرد: در حال حاضر گفتمان غالب بر کشور گفتان اصولگرایی است و در این مدتی هم که این جریان در راس امور دولت و مجلس قرار داشته به نظر من خدمات خوبی را به جامعه ارائه نموده است و تنها شرط تحقق پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم نیز قبولاندن این موضوع به مردم است که این مهم هم در سایه اطلاع رسانی صریح و شفاف به جامعه مهیا می شود.حبیبی در پایان در خصوص هدف خود از سفر به استان کردستان گفت : ما در حزب موتلفه در تهران برنامه ریزی را این گونه تنظیم کرده ایم که هرچند مدت یک بار در استان های مختلف حضور داشته و به رفع مشکلات و موانع به وجود آمده پرداخته و با توجه به اهیمت موضوع انتخابات هم شرایط مختلف استان ها را بررسی نمائیم.دبیر کل حزب موتلفه کشور در خصوص وضعیت انتخابات در استان کردستان هم گفت: خوشبختانه در استان کردستان هم با توجه به شرایط خوبی که حکم فرماست هیچ گونه مشکلی پیش نخواهد آمد و زمینه حضور فعال مردم در انتخابات مهیا و گروه های اصولگرای کردستان هم در شرایط خوبی به سر می برند.