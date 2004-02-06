پاس به مصاف تيم ملي تايلند رفت

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فوتبال پاس كه چهارشنبه گذشته براي انجام اين ديدار دوستانه راهي بانكوك پايتخت تايلند شده بود ، لحظاتي پيش مسابقه خود را مقابل تيم ملي تايلند آغاز كرد . تيم پاس را در اين سفر 30 بازيكن و همراه تشكيل مي دهند كه احتمالا به مدت يك هفته در اين كشور اقامت خواهند داشت .

گفتني است آرش برهاني و محمد نصرتي به دليل شركت در تمرينات تيم ملي و فرشاد پيوس و بهروز رهبري فرد به جهت مشكلات شخصي پاس را در اين سفر همراهي نمي كنند .

نتيجه نهايي اين ديدار خيريه متعاقبا اعلام خواهد شد .