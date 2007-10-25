محرومیت حجازی، بوناچیچ و حاجیلو / دیدار آینده سپاهان در استانی دیگر / پاداش 3 میلیون تومانی برای فتح الله زاده

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی فیلم، گزارش داوری و گزارش نماینده فدراسیون از دیدار تیم های سپاهان و استقلال تهران که روز پانزدهم مهرماه در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد اتهامات زیر را وارد دانست :

1- مداخله و اعتراض به داوری توام با حرکات غیر ورزشی، خروج از محوطه فنی و قصد ورود به زمین مسابقه و تمرد از دستورات مسئول برگزاری مسابقه توسط آقای لوکابوناچیچ سرمربی تیم سپاهان .

2- عدم رعایت منطقه غنی از سوی آقای منصور ابراهیم زاده مربی تیم سپاهان.

3- پرتاب اشیا بداخل زمین توسط تماشاگران تیم سپاهان .

4- تحریک تماشاگران منتسب به سپاهان بوسیله بلندگوهای دستی و اهانت تماشاگران فوق الذکر.

5- خارج نمودن اصغر حاجیلو سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران از نیمکت توسط نیروی انتظامی اصفهان بدون آنکه داور مسابقه حکم به اخراج مشارالیه صادر نموده باشد واهانت یکی از ماموران نیروی انتظامی به سرپرست تیم استقلال .

6- مداخله واعتراض درامر داوری و فحاشی به داور توسط آقای ناصر حجازی.

7- فحاشی به سرمربی تیم سپاهان توسط آقای اصغر حاجیلو.

8- پرتاب اشیا و نارنجک و یک مورد فحاشی گروهی به داور توسط تماشاگران منتسب به تیم استقلال تهران .

9- اخطار بیش از حد مجاز بازیکنان تیم استقلال تهران .

10- مصاحبه ناصر حجازی ، اصغر حاجیلو ، علیرضا منصوریان با رسانه ها و منتسب نمودن از تخلفات بوقوع پیوسته به آقای ساکت مدیر عامل سپاهان.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سپس تصمیمات زیر را برای متخلفان اتخاذ کرد:

1- لوکابوناچیچ سرمربی تیم فولاد سپاهان به لحاظ مداخله و اعتراض به داور توام با حرکات غیر ورزشی و تحریک آمیز خروج از محوطه فنی به قصد ورود به زمین مسابقه و تمرد از دستورات مسئول برگزاری مسابقه بمدت یک جلسه از شرکت در مسابقات رسمی محروم می گردد.

2- منصورابراهیم زاده مربی تیم فولاد سپاهان به لحاظ خروج از محوطه فنی وتمرد از دستورات مقامات رسمی برگزاری مسابقه به پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) جریمه نقدی محکوم می گردد.

3- در خصوص دخالت اشخاص غیر مسئول در وظایف مربوط به مقامات رسمی برگزاری مسابقه ،تحریک تماشاگران از طریق بلندگوهای دستی و اهانت و پرتاب اشیا توسط تماشاگران منتسب به باشگاه سپاهان و اخراج موقت وغیر قانونی سرپرست تیم استقلال از نیمکت مقرر می گردد اولین مسابقه ای که تیم فوتبال سپاهان بعنوان میزبان تعیین گردیده در استانی غیر از استان اصفهان به انتخاب سازمان لیگ و با حضور تماشاگر برگزار گردد.

4- درخصوص مداخله و اعتراض و فحاشی به داور توسط ناصر حجازی وی بمدت یک جلسه از شرکت در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت مبلغ 000/000/ 10 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.

5- در خصوص فحاشی توسط اصغر حاجیلو وی به مدت یک جلسه از شرکت در مسابقات رسمی محروم و بپرداخت مبلغ 000/000/5 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.

6- در خصوص پرتاب یک عدد نارنجک و یک مورد فحاشی گروهی توسط تماشاگران منتسب به تیم استقلال ، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال به پرداخت مبلغ 000/000/ 5 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.

7- باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال به لحاظ تخلف اخطار بیش از حد بازیکنان در یک مسابقه به پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال محکوم می گردد.

8- ناصر حجازی ، اصغر حاجیلو ، علیرضا منصوریان به لحاظ اظهارات خلاف واقع مبنی بر منتسب نمودن تخلفات بوقوع پیوسته به ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان هر کدام به پرداخت مبلغ 000/000/ 5 ریال جریمه نقدی محکوم می گردند.

9- علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران به لحاظ ممانعت از ایجاد تشنج ضمن تشویق کتبی با درج در پرونده و اعلام از طریق رسانه ها مقرر می گردد مبلغ 000/000/ 30 ریال بعنوان پاداش از محل وصول جرائم انضابطی به مشارالیه پرداخت گردد.

10- موضوع اعلام شکایت اصغر حاجیلو علیه نیروی انتظامی اصفهان مبنی بر اهانت و غیره این کمیته صالح به رسیدگی نمی باشد مقرر می گردد از مدارک مرتبط با موضوع معنونه تصویر تهیه و طی شرح کاملی مراتب جهت رسیدگی نزد ریاست محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح ارسال گردد.

11- در خصوص شکایت باشگاه استقلال تهران مبنی بر تغییر نتیجه مسابقه ادعای مطروحه بر خلاف مقررات حاکم بر قضیه است حکم به رد خواسته صادر می گردد و نتیجه اعلامی توسط داور مسابقه ( دو بر یک به نفع سپاهان ) به قوت خود باقیست.

ضمنا اشخاصی که بموجب دستور موقت محروم شده بودند محرومیت قبلی آنان توسط سازمان لیگ از محرومیت مندرج در این رای کسر می گردد.