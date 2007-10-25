مراسم روز پارالمپیک در سراسر کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره روز پارالمپیک صبح امروز با همکاری کمیته ملی پارالمپیک و سازمان آموش و پروش استثنایی کشور و با حضور 17 هزار کودک و نوجوان معلول در سراسر کشور برگزار شد و شرکت کنندگان با حضور در کارگاه های مستقر در ورزشگاه های محل برگزاری، با ورزش های پارالمپیکی آشنا شدند.

در مراسم امروز، محمود خسروی وفا رئیس کمیته پارالمپیک کشور ، مسعود اشرفی دبیر کمیته پارالمپیک ، غفور کارگری نایب رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین و مسئولان سازمان دانش آموزان استثنایی کشور حضور داشتند.

ورزشگاه شهید شیرودی محل برگزاری روز پارالمپیک در تهران بود که با استقبال خوبی از جانب شرکت کنندگان همراه بود. ضمن اینکه حضور مجری سرشناسی به نام عموپورنگ ، رنگ و بوی خاصی به برنامه امروز داده بود. مجری توانمند کودک و نوجوان به مدت 2 ساعت در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی به اجرای برنامه پرداخت ضمن اینکه پیام "فیلیپ کریون" رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک را قرائت کرد. در این مراسم نزدیک به 1700 معلول با لباس های متحدالشکل به رنگ های سفید و قرمز حضور داشتند.

برگزاری مسابقات نمادین فوتبال CP(فلج مغزی)، طناب زنی ، دوچرخه سواری، کاراته، بوچیا و بسکتبال با ویلچر از دیگر برنامه های جالب توجه مراسم امروز بود. ضمن اینکه پرچم سه رنگ ایران، کمیته ملی پارالمپیک و کمیته بین المللی پارالمپیک در این مراسم به اهتزاز درآمد. گروه موسیقی بندرعباس هم در پایان برنامه امروز به اجرای آهنگ بندری پرداخت که شور و نشاط بسیاری برای شرکت کنندگان ایجاد کرد.

مراسم روز پارالمپیک به پیشنهاد ایران به عنوان روز جهانی انتخاب شده که کشورمان سه دوره قبلی آن را در سال های83،82و 84 برگزار کرد و سال گذشته به دلیل همزمانی این روز با رقابت های فسپیک(آسیا- اقیانوسیه) این مراسم برگزار نشد. در مراسم امروز در حرکتی جدید، به تمام حاضرین در مراسم به جای مدال، یک عدد توپ ورزشی اهدا شد.