مقابله ارتش لبنان با تجاوز جنگنده های اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنگنده های اسرائیلی امروز بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کردند و بر فراز آسمان جنوب این کشور در ارتفاع پایین به پرواز درآمدند.

به گفته سخنگوی ارتش لبنان، جنگنده های اسرائیلی بر فراز آسمان منطقه "مرجعیون" هدف قرار گرفتند.

شلیک این موشکها، دانش آموزان مدارس مرجعیون را ترساند به طوری که برخی مدارس این منطقه تعطیل شد.



لازم به ذکر است پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان لبنان، نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت به شمار می رود.

کشورهای جهان و سازمان ملل متحد، تاکنون بارها از رژیم صهیونیستی خواسته اند تا حاکمیت لبنان را محترم شمرده و به نقض حریم هوایی این کشور پایان دهد، اما ارتش رژیم اسرائیل از زمان برقراری آتش بس پس از جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته، به بهانه های واهی و برخلاف قطعنامه 1701 شورای امنیت ،به نقض حریم هوایی لبنان و پروازهای خود بر فراز این کشور ادامه می دهد.