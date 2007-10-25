پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه سال جاری نزدیک به یک‌ هزار ناشر داخلی و خارجی در فضایی به وسعت 50 هزار متر مربع آثار خود را در معرض نمایش و فروش گذاشته اند.

حبیب ماهوتی افزود: در نمایشگاه امسال کتاب تبریز، بیش از 900 ناشر داخلی و 50 ناشر خارجی از کشورهای امریکا، کانادا، انگلستان، هلند، فرانسه،‌ هند و ترکیه حضور یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این نمایشگاه، تولیدات خود را در چهار سالن و 700 غرفه در معرض دید و فروش عمومی قرار داده اند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز بیان داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، تمامی کتاب ‌های خارجی حاظر در این نمایشگاه مربوط به بعد از سال 2005 میلادی و تاریخ چاپ کتب داخلی مربوط به سال 85 و سال جاری است.

وی عنوان کرد: در نمایشگاه پنجم کتاب تبریز 70 غرفه نیز برای مطبوعات و خبرگزاری های سراسری و محلی اختصاص یافته است.

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از امروز تا هشتم آبان ماه جاری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تبریز دایر است. علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 10 صبح تا 9 شب برای بازدید و خرید کتاب‌ های مورد نظر خود به این محل مراجعه کنند.