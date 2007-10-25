اسرائیل و آمریکا مسئول بحران و ناامنی در خاورمیانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری سوریه(سانا)،"محسن بلال" در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این موضوع که آمریکا و اسرائیل مسئول ناامنی و بحران خاورمیانه هستند، گفت : برقراری امنیت و ثبات درمنطقه،مستلزم عقب نشینی اسرائیل ازهمه سرزمین های اشغالی عربی از جمله بلندی های جولان و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است.



وزیراطلاع رسانی سوریه درعین حال برضروت عقب نشینی نظامیان آمریکایی ازعراق تاکید کرد.

بلال با اعلام حمایت سوریه از وفاق ملی لبنان و انتخاب رئیس جمهوری براساس توافق لبنانی ها خاطرنشان کرد که لبنان قوی و یکپارچه به نفع سوریه است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه درعین حال اتحادیه اروپا و کشورهای تاثیرگذار در صحنه بین المللی را به ایفای نقش فعال برای برقراری صلحی عادلانه و فراگیر درخاورمیانه و تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای اجرای قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل متحد که پایه و اساسی برای برقراری صلح درخاورمیانه به شمار می رود، فراخواند.