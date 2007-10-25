سالن ورزشی کارگران بوئین زهرا دهه فجر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی محمد پور کریم ظهر امروز در جریان دومین روز سفر رسانه ای به استان قزوین در بازدید از این پروژه اظهار داشت: احداث سالن ورزشی بوئین زهرا با اعتباری بالغ بر 360 میلیون تومان از محل اعتبارات ریاست جمهوری از اول فروردین ماه جاری آغاز شده و با تخصیص به موقع اعتبارات پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی افزود: این پروژه با زیربنای هزار و 360 متر مربع در مدت زمان 9 ماه ساخته می شود و پس از آن تا دهه فجر تجهیز خواهد شد.

پورکریم خاطرنشان کرد: مطابق مصوبات صورت گرفته قرار است پروژه های استانی در قزوین زیر یک سال و پروژه های ملی در مدت زمان کمتر از سه سال آماده بهره برداری شوند.

پورکریم یادآور شد: پنج پروژه ورزشی در این شهرستان مصوب شده است که یک پروژه ویژه کارگران، سالن ورزشی ویژه دختران، سالن پسران ، روستایی و زمین فوتبال است.

وی متذکر شد: هم اکنون سه مورد از سالن ها بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

شهرستان بوئین زهرا با جمعیت 165 هزار نفر دارای شش بخش و هفت شهر است و در جنوب غربی استان قزوین واقع شده است.

اغلب مردم این شهرستان که بیش از یک سوم مساحت استان را به خود اختصاص داده به شغل کشاورزی و دامداری مشغول هستند.