به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز امروز پنجشنبه در نشست خبری قبل بازی تیمهای تراکتور و سپاهان اصفهان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تیم سپاهان یکی از تیمهای خوب و فوتبال بلد لیگ برتر ایران میباشد، افزود: فردا یک بازی خیلی خوب و جذابی از هر ۲ تیم شاهد خواهیم بود.
سرمربی اسپانیایی تیم تراکتور با بیان اینکه فردا هواداران زیادی به استادیوم خواهند آمد، عنوان داشت: همچنین فردا مردم بسیاری پای گیرندههایشان بازی را تماشا خواهند کرد و امیدوارم بازی جذاب و خوبی باشد که همه از آن لذت ببرند.
خمز در خصوص حواشی هفته گذشته مربوط به ریکاردو آلوز بازیکن خارجی تیم تراکتور، خاطرنشان کرد: انضباط نه تنها در تیم، بلکه در زندگی مهم است و نمیتوان بدون نظم به موفقیت رسید، معتقد هستم بیانضباطی، به معنای بیاحترامی به باشگاه، تیم و مربیان است.
وی با اشاره به اینکه ریکاردو را به دلیل بیانضباطی چند روز از تمرینات تیم کنار گذاشته بودیم و در مسجدسلیمان هم کنارمان نبود، بیان کرد: اکنون این بازیکن به تمرینات برگشته و در کنار تیم است ولی بینظمی را نادیده نمیگیرم.
وی ادامه داد: تمامی بازیکنان میدانند که نباید بیانضباطی کنند و اگر هم تاکنون اشتباه کردهاند، نباید آن را تکرار کنند.
خمز در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه به ریکاردو آلوز مرخصی داده بود؟ ادامه داد: من نمیدانم باشگاه اجازه داده یا نه، ولی من اجازه ندادهام و برای چندمین بار می گویم تصمیمگیر نهایی در خصوص بازیکنان، من هستم. اگر کسی بدون مشورت با من به بازیکن اجازه دهد، ان وقت مشکل ۲ تا میشود یکی آن بازیکن و دیگری مشکل با من.
سرمربی تراکتور در مورد برنامههای خود در بازی فردا مقابل سپاهان اذعان داشت: میخواهیم یک گل بیشتر از حریف به ثمر برسانیم و طبق معمول مقابل سپاهان هم بازی خودمان را انجام خواهیم داد.
خمز در خصوص اینکه آیا تراکتور در ادامه لیگ از بازیکنان جوان در ترکیبش استفاده خواهد کرد؟ اظهار داشت: هنوز خیلی چیزها مانده که باید برای رسیدن به آنها بجنگیم و در ادامه میتوانیم در رتبه بالاتری از جدول قرار بگیریم و برای دستیابی به این مهم باید تلاش کنیم.
وی با اشاره به بازی دیشب تیم ریال مادرید یادآور شد: تراکتور در بهترین مقطع فصل با سپاهان بازی میکند، چرا که بازیکنانمان به خوبی تمرین کرده و شجاعانه کار میکنند و فردا بازی سختی داریم و موقعیتهایی برای کسب پیروزی خواهیم داشت.
وی در مورد اینکه حضور ۲ مهاجم در تیم باعث زیبایی در فوتبال میشود عنوان کرد: مگر هر چقدر تعداد مهاجم در زمین بیشتر باشد، بازی جذابتر میشود؟ بازی جذاب، یک ایده است و به جایگیری بازیکنان در زمین ربطی ندارد، احتمال دارد یک تیم با ۲ مهاجم، بازی تدافعیتری نسبت به تیم دیگری با یک مهاجم، بازی کند.
سرمربی اسپانیایی تراکتور در رابطه با حضور قلعه نویی سرمربی تیم ملی در بازی فردا و تأثیر آن روی بازیکنان، اظهار کرد: حضور ایشان در تبریز باعث افتخار است و دیدار تراکتور و سپاهان حساسترین بازی هفته است لذا بازیکنان زیادی از این ۲ تیم میتوانند به اردوی تیم ملی دعوت شوند، امیدوارم سرمربی تیم ملی اوقات خوشی در تبریز داشته باشد و بازی جذابی تماشا کند.
خمز در خصوص آینده رومرو گومز در تراکتور، گفت: بازیهای باقی مانده این فصل برای من مهم بوده و هنوز به فصل بعد فکر نمیکنم و پس از پایان فصل جاری، به سال آینده فکر خواهیم کرد.
خمز همچنین در رابطه با وضعیت محرومیت میلاد کُر، بیان کرد: پس از اینکه فدراسیون فوتبال اتهامات میلاد کُر را به طور رسمی به ما اعلام کند، میتوانیم تصمیم گیری کنیم این بازیکن روز گذشته به تهران رفته بود و درخواست تجدید نظر داده است.
گفتنی است، سرمربی تیم سپاهان به دلیل تأخیر زمانی پرواز نتوانست در نشست خبری امروز حضور یابد و تا ساعاتی دیگر مکالمه خود را در اختیار اصحاب رسانه خواهد گذاشت.
دیدار تیمهای تراکتور و سپاهان از هفته بیست و پنجم لیگ برتر فردا جمعه از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با حضور پنجاه درصد ظرفیت ورزشگاه برگزار خواهد شد.
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