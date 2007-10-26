تشکیل ستاد ویژه تدوین بخش بازرگانی داخلی و خارجی برنامه پنجم سازندگی

مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کار تدوین پیش نویس مباحث برنامه پنجم سازندگی مرتبط با بازرگانی داخلی و خارجی در وزارت بازرگانی آغاز شده که به این منظور معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه زیر نظر کارگروه تدوین این برنامه که اعضای آن توسط رئیس جمهوری تعیین و وزیر بازرگانی نیز یکی از اعضای آن است، کار را پیگیری می کند.

وزیر بازرگانی افزود: در تدوین پیش نویس این بخش از برنامه پنجم سازندگی کشور اهداف سند چشم انداز مد نظر قرار گرفته و اصلاحاتی که در قانون برنامه چهارم توسعه نیاز بود نیز در این برنامه اعمال خواهد شد.

به گفته وی، همچنین در این پیش نویس بخش هایی از برنامه چهارم توسعه احصاء شده و اهداف اصل 44 نیز به عنوان مهمترین محور در آن لحاظ خواهد شد.

میرکاظمی تصریح کرد: پس از تصویب کلیات برنامه پنجم توسعه قطعا دستورالعمل ها و آئین نامه های مورد نیاز نیز تدوین خواهد شد اما هنوز از سوی دولت زمان بندی برای اتمام کار تدوین پیش نویس برنامه پنجم توسعه در بخش های مختلف اعلام نشده است.

به گزارش مهر، چندی پیش محمود احمدی نژاد در دستوری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی کشور، سیاست‌های کلی و جزئیات این برنامه را پس از تایید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال 1389 آماده اجرا کند.